Ampel conclut des pactes migratoires avec le Kenya et l'Ouzbékistan, scelle des contrats internationaux pour les affaires des migrants.

Les autorités allemandes préparent apparemment des accords migratoires avec le Kenya et l'Ouzbékistan. Entre-temps, le président de l'UD Merz propose des expulsions à la frontière. Il est également prêt pour une réunion avec les dirigeants de la coalition gouvernementale.

Le voyage imminent du chancelier allemand Olaf Scholz en Ouzbékistan devrait aboutir à un accord migratoire avec ce pays d'Asie centrale, selon les informations gouvernementales. Scholz se rendra en Ouzbékistan et au Kazakhstan dimanche.

L'accord imminent avec l'Ouzbékistan verrait le chancelier Scholz, accompagné du ministre fédéral de l'Intérieur Nancy Faeser et du représentant spécial du gouvernement fédéral pour les accords migratoires, Joachim Stamp, signer un accord, selon les informations de Funke media. Le but principal de cet accord est de faciliter la formation professionnelle et l'emploi des travailleurs ouzbeks, le retour des demandeurs d'asile infructueux jouant un rôle secondaire. Les sources proches des négociations ont souligné que cet accord, en discussion depuis des semaines, n'a aucun lien avec l'éventuelle expulsion des contrevenants afghans.

Un accord migratoire entre l'Allemagne et le Kenya, négocié par Stamp, devrait être signé lors de la visite du président kenyan William Ruto à Berlin vendredi. Cet accord vise à simplifier l'immigration des travailleurs qualifiés et le rapatriement de ceux ayant des ordres d'expulsion en suspens vers le Kenya.

L'opposition ne reste pas inactive dans le débat controversé sur les règles d'asile. Le président de l'UD Friedrich Merz a proposé une nouvelle mesure à la coalition gouvernementale : les expulsions rapides à la frontière sont le seul moyen viable de mettre fin à l'immigration illégale en Allemagne, selon Merz. "Si la coalition a du mal à accepter cela, je propose que nous mettions en place ces expulsions pour une période initiale de trois mois à partir du 1er octobre", a déclaré Merz à Funke media. Il estime que l'annonce seule de cette mesure découragera considérablement les entrées en Allemagne à court terme. "Après trois mois, nous réévaluerons la situation. Peut-être le gouvernement reconnaîtra-t-il alors que c'est la bonne voie."

Merz a également exprimé son intérêt pour un nouveau sommet sur l'asile avec la direction de la coalition gouvernementale : "Si Christian Lindner est convaincu qu'une réunion au plus haut niveau nous rapprochera d'un véritable changement de la politique de l'asile et de la migration, je suis, bien sûr, prêt à y participer", a déclaré Merz aux journaux Funke. Cependant, il considère que le grand nombre d'entrées irrégulières dans le pays ne peut être réduit de manière drastique et immédiate que par des expulsions à la frontière. "Cette mesure doit être au cœur de tout débat."

Le président du FDP Christian Lindner a appelé mercredi à une nouvelle impulsion de haut niveau : le président du groupe parlementaire CDU/CSU Merz devrait négocier avec le chancelier Olaf Scholz, le ministre de l'Économie Robert Habeck et lui-même personnellement. "Le refus de l'Union de participer au sommet de l'asile ne doit pas être le dernier mot", a écrit Lindner sur la plateforme X. "Nous réglerons le problème ensemble." L'Allemagne a besoin de contrôle et d'unité en matière de politiques migratoires.

La semaine dernière et mardi, le gouvernement de la coalition a tenu des discussions avec l'Union et les États fédéraux sur une stratégie commune en matière de politique migratoire. Le président de l'UD Friedrich Merz a considéré la deuxième ronde de discussions comme un échec.

