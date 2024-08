- Ammergau supérieur: route de pierre vers la prochaine crucifixion

Beaucoup de bruit autour du spectacle biblique : Depuis des semaines, Oberammergau est en effervescence avec des débats sur le choix du metteur en scène pour la célèbre Passion. Maintenant, la question semble sur le point d'être résolue plus tôt que prévu : la date limite de candidature pour le poste a été avancée d'un quart, le metteur en scène pour 2030 devant être décidé en seulement deux mois.

Le conseil municipal a fixé la date limite de candidature au 8 septembre, et une décision est attendue du conseil le 16 octobre, selon le maire d'Oberammergau, Andreas Rödl, dans une interview avec Deutsche Presse-Agentur.

Pour la première fois dans les presque 400 ans d'histoire de ce théâtre amateur connu dans le monde entier, il y aura un processus de candidature officiel. La perspective d'une éventuelle rivalité entre le metteur en scène historique Christian Stueckl et son adjoint et protégé, Abdullah Karaca, a été une source d'inquiétude. Stueckl a intégré Karaca dans l'équipe en 2015, faisant de lui le premier musulman à servir comme adjoint metteur en scène.

Les rapports indiquent maintenant que les deux ont conclu un accord et prévoient de candidater ensemble. Ni Stueckl ni Karaca n'étaient disponibles pour commenter.

Il y a aussi un autre candidat, bien qu'il ait peu d'expérience avec des productions à grande échelle, contrairement à Stueckl, qui est également le directeur du Volkstheater, et Karaca, qui y dirige régulièrement.

Initialement, les parties intéressées avaient jusqu'à la fin de l'année pour soumettre leurs candidatures. Cependant, la date limite prolongée n'a pas aidé à calmer les eaux dans le village. Les partisans de Stueckl prévoyaient déjà une initiative citoyenne en sa faveur.

En août, le conseil municipal a décidé de déplacer la date limite de candidature au 8 septembre. Stueckl, qui était le plus jeune metteur en scène jamais vu à sa première Passion en 1990, a réussi à diriger le drame biblique quatre fois, dont la Passion 2022 qui a rapporté 48 millions d'euros.

