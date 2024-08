- Amiri aspire à un retour à la DFB: Capable de jouer à un niveau élevé

Footballer Nadiem Amiri de FSV Mainz 05 espère recevoir une invitation pour faire partie de l'équipe nationale allemande de football, après son but réussi sur coup franc lors du match nul 1:1 contre le 1. FC Union Berlin. "C'est le rêve de chaque joueur de soccer de représenter son pays, son équipe nationale. Je suis convaincu d'avoir ce qu'il faut pour jouer à ce niveau", a déclaré Amiri après le match de Bundesliga.

Le retrait de Toni Kroos et Ilkay Gündogan a laissé un vide au milieu de terrain de l'équipe DFB. Amiri est l'un des potentiels remplaçants qui pourrait combler cette place. Interrogé sur d'éventuelles conversations récentes avec le sélectionneur Julian Nagelsmann, Amiri a simplement répondu : "Non."

Amiri a été un joueur clé pour Mainz dans sa lutte réussie pour conserver sa place en Bundesliga lors de la deuxième moitié de la saison dernière. "C'est un excellent footballeur", a loué l'entraîneur de Mainz Bo Henriksen.

Henriksen : "Pourquoi pas à nouveau alors?"

Les prochains matchs internationaux d'Amiri avec l'équipe de Nagelsmann auront lieu le 7 septembre contre la Hongrie et le 10 septembre aux Pays-Bas. S'il est choisi, ce serait le retour d'Amiri dans l'équipe DFB après une longue pause. Il a Previously represented Germany in five international matches, back in 2019 and 2020, under Joachim Löw's leadership. "Il a joué pour l'équipe nationale allemande. Alors pourquoi pas à nouveau?" a questionné Henriksen.

Amiri a exprimé son désir de jouer pour l'équipe nationale allemande, déclarant : "C'est le rêve de chaque joueur de soccer de représenter son pays, son équipe nationale." Avec Toni Kroos et Ilkay Gündogan potentiellement indisponibles, Amiri pourrait être une option viable pour combler la place au milieu de terrain dans l'équipe DFB.

Lire aussi: