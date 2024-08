Pocher refait surface, remplaçant Aly à nouveau. - Amira Aly exprime sa satisfaction pour son ancien surnom de "puddle"

Amira Aly est de retour sous les projecteurs ! Dans son dernier épisode de podcast, elle explique pourquoi elle a choisi de participer à "Schlag den Star" en tant qu'Amira Aly plutôt qu'Amira Pocher, contre la chanteuse Vanessa Mai le week-end dernier. Elle révèle également qu'elle n'a jamais voulu porter le nom de Pocher en premier lieu.

Suite au drame public entourant son divorce du comédien Oliver Pocher, qu'elle a épousé en 2019, Amira a décidé de renoncer à son nom précédent à la télévision et sur les réseaux sociaux. "J'ai déposé une demande pour changer mon nom à l'état civil", a-t-elle expliqué au journal Bild avant l'émission. "Ce n'est pas encore officiel, c'est juste une formalité. Mais en participant à 'Schlag den Star' en tant qu'Amira Aly, je peux commencer à me habituer à mon nouveau ou ancien nom."

Amira Aly : "C'était une sensation incroyablement intense"

Ce nouveau départ a été couronné de succès pour Amira Aly. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle a battu Mai et remporté 100 000 euros. "Et maintenant, Amira Aly a remporté 'Schlag den Star'. C'était une sensation incroyablement intense", se souvient-elle dans le dernier épisode de son podcast Podimo "Liebes Leben", qu'elle partage avec son frère Hima.

"Je voulais entrer et gagner ce show en tant qu'Amira Aly", avoue-t-elle. "Je suis excitée à l'idée de porter à nouveau mon nom. Ça me semble juste." Amira Aly pense qu'"Amira" est un nom parfait pour elle, qui lui convient vraiment. Elle se sent également "totalement à l'aise" avec son nom depuis le show, et affirme se sentir "rafraîchie" à nouveau. Elle a enfin l'impression de faire quelque chose sans la constante surveillance de sa vie personnelle.

De plus, Amira explique qu'elle se souvient encore de sa réticence initiale à abandonner le nom Aly pour Pocher. Elle avait proposé un double nom à l'époque, mais "l'autre partie n'était pas d'accord avec ça".

100 000 euros et une nouvelle maison

Lorsque son frère lui demande ce qu'elle va faire des 100 000 euros de prix, Amira reveals that she "definitely has a use for it." She plans to use the money to build a home for herself and her children in Cologne. Construction is scheduled to begin in October, and she wants to provide updates from the construction site then.

"I will also keep the money in this format," she had told Bild. She intends to use the money to construct a house for herself and her two sons, as well as to pay off various bills that come with being a single mother. Her ex-husband had previously made public claims that he paid child support, but Amira claims he does not. She plans to use the prize money to furnish the children's rooms and cover other related expenses. Pocher responded on Instagram, among other things, "Math has never been her strength..."

