Amir Malik s'efforce de rendre le golf plus accessible aux musulmans.

Passionné de sport depuis son enfance à Kingston upon Thames, à Londres, il était fasciné par le golf bien avant de faire son premier swing. Mais ne connaissant personne d'autre qui jouait, Malik s'est contenté d'une vue de côté.

Tout a changé en 2012, lorsque son ancien patron l'a invité à s'essayer au practice.

Dès la première balle, je me suis dit : "C'est ça. Ce jeu est incroyable", a déclaré Malik, aujourd'hui âgé de 38 ans, à CNN.

"J'ai pratiqué beaucoup de sports, mais il n'y en a pas beaucoup pour lesquels vous vous couchez en y pensant et vous avez hâte de vous lever pour y retourner et jouer à nouveau.

Finalement, Malik était prêt à passer au niveau supérieur. Rejoignant un club municipal en 2017, il a commencé à participer à des tournois le dimanche matin.

C'est lors de ces événements que le "côté laid" du jeu s'est rapidement révélé à Malik, qui s'est senti isolé par le choc de la culture du club et de sa foi musulmane.

Le malaise commençait avant même qu'une balle ne soit frappée, car Malik dit avoir attiré des regards interrogateurs sur son refus de participer à des paris sur les compétitions internes, les jeux d'argent étant interdits par l'islam. Sur le terrain, le fait de s'écarter pour observer la salat - les prières islamiques rituelles effectuées cinq fois par jour - accentuait encore ses angoisses.

"On se sentait effrayé, intimidé. Comment les gens allaient-ils réagir ?", se souvient-il.

"Nous faisions toujours en sorte d'être à l'écart, mais on nous mettait très, très mal à l'aise.

Son malaise était exacerbé par la tradition courante de la consommation d'alcool dans le club après les compétitions. Comme Malik ne boit pas d'alcool, il a été contraint de rendre sa carte de score et de partir rapidement.

Au fur et à mesure qu'il s'améliorait et jouait sur des parcours plus prestigieux, le malaise s'est souvent transformé en une véritable hostilité. Malik, qui est d'origine pakistanaise, a déclaré avoir été victime de racisme sur le terrain de golf.

"Vous arrivez et vous sentez immédiatement l'ambiance et l'atmosphère, la façon dont on vous parle, la façon dont on vous traite", a-t-il déclaré.

Et vous vous dites : "Wow, ce n'est pas parce que j'ai une barbe, que je suis brun et que je ne vous ressemble pas que vous pensez probablement que je ne peux pas jouer ou que je ne connais pas l'étiquette".

"Avant, cela me frustrait vraiment, car on le sent, on le ressent, on grandit dans ce milieu, on sait ce que ça fait. Et ce n'est que lorsque vous en frappez un directement au milieu du fairway - lorsque vous avez fumé un drive - que les gens se disent 'Oh, il peut jouer', et il est alors trop tard".

Le décollage

La passion de Malik pour le golf n'a pas été entamée par ces expériences. Au contraire, elle l'a incité à rechercher d'autres musulmans britanniques qui partageaient son amour du golf.

Encouragé par les "poches" d'intérêt qu'il avait observées au cours de ses voyages, M. Malik a donné un nom à sa nouvelle entreprise - la Muslim Golf Association (MGA) - et a envoyé des invitations à une journée de golf de bienfaisance à The Grove, un lieu prestigieux situé juste à l'extérieur de Londres.

L'événement inaugural de la MGA serait ouvert à toutes les religions ; des salles de prière seraient mises à disposition et il n'y aurait ni alcool ni jeux d'argent. Malik a été stupéfait par la réponse. En l'espace de 24 heures, les 72 places avaient toutes été réservées, et plus de 100 personnes se trouvaient sur la liste d'attente à la fin de la semaine.

L'événement, qui s'est tenu en août 2020, a permis de récolter 18 000 livres sterling pour une œuvre de bienfaisance, et le fait de voir plus de 60 joueurs prier ensemble dans la cour du Grove a marqué un tournant pour Malik.

"Pour moi, c'était tout simplement incroyable", a-t-il déclaré. "Le fait que nous puissions nous réunir, nous sentir en sécurité et à l'aise, et nous retrouver sur notre propre plate-forme.

Depuis, la MGA s'est associée à la chaîne hôtelière Marriott pour organiser un tournoi tri-série à partir de 2021, les vainqueurs de l'édition de cette année remportant un voyage tous frais payés à Belek, le paradis turc du golf.

"J'ai regardé le golf et je me suis dit que c'était un sport pratiqué par des hommes blancs, vieux et riches, un point c'est tout", a déclaré M. Malik. "Nous avons maintenant l'occasion de montrer au monde que les non-Blancs peuvent jouer à ce jeu et qu'ils sont sacrément bons.

La réaction massive des femmes musulmanes aux événements de l'AGM est tout aussi enthousiasmante pour Mme Malik. Après le lancement d'un trio de sessions pilotes à Birmingham l'année dernière, 1 000 joueuses se sont déjà inscrites à la série de sessions d'essai réservées aux femmes prévues dans tout le pays au cours des deux prochains mois.

Mme Malik estime que les femmes musulmanes du Royaume-Uni sont empêchées de pratiquer davantage de sports en raison du manque d'installations et de séances réservées aux femmes.

La MGA n'a pas de code vestimentaire, ce qui signifie que les femmes peuvent jouer avec un niqab (voile facial) et une abaya (robe longue) si elles le souhaitent, et elle loue des sections de parcours à son usage exclusif pour des événements d'essai, afin d'assurer une expérience confortable aux nouvelles joueuses.

"La réponse a été absolument incroyable, époustouflante", a déclaré Mme Malik. Je dis aux femmes : "Peu importe ce que vous portez, ce à quoi vous ressemblez, venez avec un sourire et une paire de baskets et nous nous occuperons de tout le reste". Nous n'avons rien fait de révolutionnaire, nous avons juste rendu les choses accessibles, et la demande est incroyable".

Le terrain de golf ne fait pas de discrimination

À ce jour, les événements de l'AGM ont attiré plus de 1 300 participants. À l'avenir, l'organisation souhaite étendre ses efforts à l'échelle mondiale afin d'atteindre le plus grand nombre possible de nouveaux joueurs.

En grandissant, Malik a dû se tourner vers d'autres sports pour trouver des modèles musulmans, comme le joueur de cricket anglais Moeen Ali. De Muhammad Ali à Kareem Abdul-Jabaar, en passant par Mohamed Salah, d'innombrables athlètes musulmans se sont taillé une brillante carrière dans toute une série de sports, mais le golf professionnel offre relativement peu d'exemples.

Selon une étude citée par England Golf, l'organe directeur du golf amateur du pays, seuls 5 % des golfeurs en Angleterre sont issus de groupes ethniques diversifiés.

En établissant des relations avec des groupes tels que la MGA, le directeur des opérations d'England Golf, Richard Flint, pense que les barrières qui ont contribué au manque de diversité dans le jeu peuvent être comprises et éliminées.

"Personne ne devrait se sentir mal à l'aise en franchissant les portes d'un club ou d'une installation de golf simplement en raison de son âge, de sa race, de son appartenance ethnique ou de son sexe", a déclaré M. Flint à CNN.

"En tant qu'organisation moderne et tournée vers l'avenir, nous voulons que le golf soit ouvert à tous et qu'il change les perceptions négatives du jeu qui appartiennent au passé.

Si M. Malik espère voir bientôt des joueurs musulmans concourir sur les circuits professionnels, il précise qu'il n'a pas créé la MGA dans le but de produire un Tiger Woods musulman.

"Si cela se produit comme un sous-produit, alors tant mieux", a-t-il déclaré. "Mais si nous parvenons à amener l'industrie du golf à se remettre en question et à se rendre accessible, à s'ouvrir et à se diversifier, ce sera déjà une grande réussite.

"Le terrain de golf ne fait pas de discrimination. La balle ne demande pas quelle est votre couleur, votre race ou votre sexe... et pourtant, c'est un club très fermé qui n'est ouvert qu'à très peu de gens.

Malik pense qu'il est temps de changer. "Si le golf s'ouvrait et laissait d'autres cultures et traditions apporter toutes ces bonnes choses à ce jeu, il pourrait être absolument merveilleux".

Cette histoire a été mise à jour pour clarifier la relation entre England Golf et la MGA.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com