Amendes judiciaires pour les libérateurs de la liberté conditionnelle palestiniens

Un slogan controversé est souvent entendu lors de manifestations pro-palestiniennes. Un tribunal de Berlin a condamné un jeune de 22 ans à une amende, estimant que ce slogan cautionne des délits. Avant l'attaque terroriste de Hamas en Israël, l'interprétation de ce slogan était différente.

Le slogan controversé "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre" a entraîné une condamnation à Berlin. Le tribunal de grande instance de Tiergarten a infligé une amende de 40 fois 15 euros (600 euros) à un jeune de 22 ans qui avait scandé ce slogan lors d'une manifestation pro-palestinienne quelques jours après l'attaque de l'organisation islamique Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Le juge a expliqué que le slogan devait être interprété dans son contexte.

Quatre jours seulement s'étaient écoulés depuis l'attaque sur le territoire israélien. Dans ce contexte, le slogan ne pouvait être compris que comme un déni du droit à l'existence d'Israël et un soutien à l'attaque, a déclaré le juge. "Le massacre doit être cautionné", a-t-il ajouté. Dans ce contexte, le slogan était "incitatif". Il était capable de troubler la paix publique.

Le jeune de 22 ans était apparemment parmi un groupe d'environ 60 personnes qui avaient scandé le slogan controversé lors d'une manifestation interdite à Berlin-Neukölln le 11 octobre 2023. Initialement, un ordre pénal avait été émis à l'encontre de l'accusé. Cependant, après avoir fait appel, un procès a eu lieu.

Remue-ménage dans la salle d'audience après le verdict

Peu après l'annonce du verdict, les officiels du tribunal ont dû évacuer la salle en raison de protestations bruyantes des spectateurs. L'accusé a déclaré qu'il s'agissait d'une action légitime. Elle s'est décrite comme une femme qui s'oppose au racisme et à l'antisémitisme et qui prône "une fin à la violence". Ses avocats ont plaidé pour son acquittement, arguant que le slogan était "ambigu" et n'avait aucun lien avec Hamas dans ce cas. Le procureur a réclamé une peine de 60 fois le montant journalier. Le verdict n'est pas encore définitif.

Depuis l'attaque terroriste, il y a eu de nombreuses manifestations à Berlin liées au conflit de Gaza. Le parquet de Berlin et la police interprètent désormais différemment le slogan "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre" depuis l'attaque terroriste de l'organisation islamique Hamas. La sentence signifie qu'il devrait y avoir une Palestine libre sur un territoire allant de la rivière du Jourdain à la mer Méditerranée - où Israël est actuellement situé.

Apparemment, la première condamnation de ce type

Suite à l'interdiction par le ministère de l'Intérieur fédéral des activités de l'organisation palestinienne islamique Hamas et du réseau Samidoun, le parquet de Berlin considère généralement qu'il y a au moins un soupçon d'implication initiale dans l'utilisation de symboles d'organisations terroristes et anticonstitutionnelles, ainsi que dans la violation de la loi sur les associations. Si un lien direct avec l'attaque terroriste de Hamas est établi, par exemple à travers des images correspondantes, cela peut également être interprété comme une caution de délits.

Le tribunal de grande instance de Berlin a fait cette évaluation dans le cas présent. Il s'agit probablement de la première condamnation dans un procès, a déclaré la porte-parole du tribunal Lisa Jani.

