Transports en Difficulté : Les Usagers de la BVG Font Face à des Retards et des Interruptions de Service

Les usagers de la BVG rencontrent des difficultés récemment, avec moins de bus en circulation et des U-Bahns confrontés à des retards ou même à des interruptions de service. Le PDG de la BVG, Henrik Falk, souhaite prioriser la fiabilité des transports en commun à l'avenir, en suspendant temporairement toute nouvelle extension.

Falk a déclaré à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur : "Notre objectif est de maintenir le niveau actuel pendant les deux ou trois prochaines années. Les passagers sont conscients que le système est aux limites de sa capacité, et nous avons désespérément besoin de stabilité."

60 millions de voyages supplémentaires en début d'année

L'entreprise a connu une croissance significative de la demande et du personnel ces dernières années. Plus de 60 millions de voyages supplémentaires ont été effectués en BVG buses et trains au premier semestre de cette année par rapport à la même période de l'année dernière.

En ce qui concerne le nombre d'employés nets, il y a maintenant 3000 employés de plus dans l'entreprise qu'il y a dix ans. Falk a clarifié : "Cela signifie-t-il que cette croissance peut se poursuivre indéfiniment ? Absolument pas."

Néanmoins, la BVG continuera à recruter à un rythme élevé dans les années à venir, selon Falk. Au premier semestre de cette année, 1450 nouveaux employés ont rejoint la BVG, dont 500 dans la seule division des bus. Pour maintenir le niveau actuel, un nombre similaire de nouveaux embauches sera nécessaire dans les années à venir, rien que pour couvrir les dépenses de pension.

Falk est confiant quant à la maintenance de l'offre

Pour l'instant, l'offre de transport public local à Berlin ne sera pas étendue davantage. "Notre priorité est de rendre l'offre existante plus cohérente, plus propre et plus sûre", a déclaré Falk, qui est en fonction depuis janvier.

En réalité, des efforts sont nécessaires maintenant rien que pour maintenir l'offre actuelle. Cette conversation implique également des discussions budgétaires avec l'Administration sénatoriale, qui doit faire face à des déficits budgétaires à plusieurs millions d'euros et surveille également la BVG. "L'ambition est là, et je suis confiant que nous pouvons assurer la viabilité financière de l'offre actuelle ensemble", a déclaré Falk.

Par le passé, de nombreux sujets ont été abordés simultanément à la BVG. Pour mieux se concentrer à l'avenir, Falk prévoit de se concentrer sur des sujets spécifiques, en faisant ainsi une contribution financière.

