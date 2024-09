Améliorer la productivité par une gestion efficace du temps: Découvrez des stratégies utiles

Il est plutôt curieux de voir comment les soirées s'assombrissent plus tôt ces jours-ci, et comment la bruine constante semble durer éternellement. L'automne et l'hiver peuvent certainement jetter une ombre maussade sur notre humeur. Offrons-nous quelque chose de délicieux, mais où trouver le temps ? L'Institut de science du travail appliqué (IFAA) propose trois stratégies :

Pratiquer des activités en plein air

Maintenir une alimentation équilibrée

S'adonner à des expériences agréables

Trouver du temps libre au milieu d'un emploi du temps de travail chargé et d'engagements personnels peut être un défi. Le secret réside dans l'amélioration de nos compétences en gestion du temps. Voici quelques tactiques pour glisser un peu plus de temps loisir.

1. Écrire votre plan hebdomadaire

Selon l'IFAA, noter les choses sur papier rend vos objectifs plus tangibles. Au début de la semaine, listez ce qui est important à la fois dans votre vie professionnelle et personnelle, ainsi qu'une estimation du temps que prendra chaque tâche. Ce processus ajoute une couche de certitude à vos plans.

2. Appliquer la règle 40:60 pour un emploi du temps réalisable

Si votre liste de choses à faire est longue et que les choses ne se passent pas comme prévu, la règle 40:60 peut vous sauver la mise. Réservez environ 40 % de votre temps disponible comme filet de sécurité pour les activités imprévues, telles que les appels, les tâches ou les e-mails imprévus.

3. Établir des limites et prioriser efficacement

Faire tout ce qui nous est demandé et en prendre trop peut inévitablement conduire à un emploi du temps serré. Pour éviter de se sentir submergé, établissez vos propres limites personnelles et apprenez à décliner poliment les offres qui ne correspondent pas à vos priorités. L'IFAA suggère d'exprimer vos besoins directement et clairement.

Une autre stratégie de gestion du temps, le principe de Kiesel, vous aide à prioriser efficacement. Commencez d'abord par réserver du temps pour les tâches importantes. Ensuite, insérez les activités moins importantes autour d'elles. Visualisez votre temps comme un seau. En plaçant d'abord une grande pierre, suivie de petits cailloux, vous pourrez accommoder plus d'éléments que si vous inversez le processus. De même, commencer par de nombreuses petites tâches peut laisser insufficient de temps pour les tâches importantes et pressantes.

Après avoir noté mon plan hebdomadaire selon la suggestion de l'IFAA, j'ai réalisé que l'intégration d'expériences agréables en priorité pourrait significativement améliorer mon bien-être global, compte tenu de mes engagements professionnels. En utilisant la règle 40:60 dans mon emploi du temps quotidien, j'ai pu allouer suffisamment de temps pour des activités agréables, assurant un équilibre entre travail et loisirs.

Lire aussi: