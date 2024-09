Amélioration du sentiment économique chez les Américains en raison de la baisse des taux d'inflation.

Le dernier sondage réalisé par l'Université du Michigan a révélé que les opinions des Américains sur l'économie ont considérablement amélioré ce mois-ci, augmentant de 2 % par rapport à août. Cela marque une rupture avec plusieurs mois de stabilité, à l'exception d'une légère hausse en septembre. Ce changement positif a ramené le niveau de sentiment à 40 % au-dessus du record historique enregistré en juin 2022, une période de forte inflation. Cependant, le sentiment est toujours inférieur à son niveau d'avant la pandémie.

Selon le rapport, la directrice des enquêtes de l'Université du Michigan, Joanne Tsu, a déclaré : "Le sentiment des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2024, marquant la deuxième augmentation consécutive et surpassant le niveau d'août d'environ 2 %. Cette amélioration a été principalement influencée par une meilleure perspective sur les conditions d'achat de biens durables, attribuée à des perceptions plus favorables des consommateurs quant aux prix."

Le sondage a également mis en évidence le fait que les électeurs républicains et démocrates s'attendent de plus en plus à une victoire de Harris, quelques jours après le premier débat présidentiel entre Harris et Trump, qui a eu lieu mardi et a été diffusé par ABC.

Les consommateurs américains ont également exprimé un regard plus optimiste sur l'avenir de l'inflation. Selon les données, les taux d'inflation anticipés pour l'année prochaine ont diminué pour le quatrième mois consécutif en septembre, atteignant leur niveau le plus bas enregistré depuis décembre 2020.

Cette histoire est actuellement en évolution et sera mise à jour en conséquence.

L'amélioration du sentiment des consommateurs est susceptible de stimuler divers secteurs de l'économie, ce qui pourrait entraîner une augmentation des activités commerciales. Cette tendance positive dans l'économie pourrait encourager plus d'opportunités d'investissement, faisant de cette période une période attrayante pour les entreprises qui souhaitent se développer ou lancer de nouvelles activités.

