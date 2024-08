- Amélioration du contrôle du lobbying en Hesse

Le gouvernement et le parlement de l'État de Hesse ont fait des progrès dans la transparence de leur travail politique, mais il y a encore un besoin considérable d'amélioration, selon une nouvelle enquête de Transparency Germany. Dans son classement des États fédéraux, la Thuringe est en tête, tandis que la Hesse est neuvième et Brême est dernière.

Les États fédéraux qui étaient déjà relativement bons ont amélioré le plus grâce à de nouvelles réglementations, a déclaré Norman Loeckel de Transparency Germany. Cependant, il y a une stagnation préoccupante parmi les États en bas du classement. "Apparemment, de nombreux décideurs manquent de la volonté politique nécessaire pour des règles modernes pour une politique propre, malgré la confiance qui s'effrite dans les institutions démocratiques."

La Hesse a amélioré son classement en introduisant un registre des lobbies en 2023. Toute personne représentant ses intérêts au parlement de l'État, au gouvernement ou auprès des membres du parlement doit déclarer cela dans le registre.

L'enquête a examiné quatre critères pour une politique honnête et transparente : si un État dispose d'un registre des lobbies et comment il est conçu, si l'implication des lobbystes dans les lois est divulguée par une "empreinte législative", s'il y a des périodes de refroidissement pour les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires lorsqu'ils passent de la politique au secteur privé, et quelles règles de conduite, exigences de divulgation et interdictions existent pour les activités secondaires des membres du parlement. Chacun de ces critères représentait 25 % de l'évaluation globale.

Aucun des États n'a mieux performé que le gouvernement fédéral, que Transparency considère maintenant avoir des règles de lobbying et de transparence plutôt bonnes, avec un score de 71 %. La Thuringe est en tête des États avec un score de 69 %. L'organisation loue l'État pour avoir présenté un registre des lobbies en juin. Les États suivants, la Bavière (54 %) et le Bade-Wurtemberg (53 %), ont augmenté leur distance du milieu grâce à de nouvelles réglementations de période de refroidissement. La Hesse obtient un score de 26 %.

Selon Transparency, Brême (9 %), dernière place, manque de telles règles, ainsi que d'un registre des lobbies et d'une empreinte législative dans les lois. Dans cet État gouverné par le SPD depuis des décennies, "la conscience et la sensibilisation à cette intégrité politique ne sont pas très prononcées - dans le sens de se donner réellement des règles pour cela", a déclaré Loeckel. "À Brême, il incombe aux médias de garder un'œil sur cela."

