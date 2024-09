Amélioration de la rémunération des professionnels de l'orientation et de la tutelle professionnelle:

Il est proposé que les personnes agissant en tant que représentants légaux pour les personnes handicapées ou prenant en charge la tutelle des enfants dans des circonstances difficiles reçoivent une rémunération plus élevée à l'avenir, selon le ministère fédéral de la Justice. Cela inclut à la fois les experts et les bénévoles, selon le projet de loi modifié publié par le ministère.

La proposition vise les tuteurs professionnels, les tuteurs à temps plein, les tuteurs supplémentaires, les tuteurs d'héritage, les tuteurs d'accès et les tuteurs procéduriers. Leur rémunération sera augmentée et simplifiée. Selon le ministère, il existe actuellement environ 60 catégories de rémunération distinctes pour les tuteurs. De plus, les allocations de base pour les tuteurs bénévoles et les tuteurs seront augmentées.

"La rémunération actuelle des tuteurs professionnels et des tuteurs est obsolète", a expliqué le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP). De nombreuses personnes dépendent de la tutelle légale en raison du vieillissement, de la maladie ou du handicap. "Les tuteurs accomplissent également un travail crucial : ils interviennent lorsque les parents ne peuvent pas s'occuper de leur enfant et les représentent." L'objectif est "de rémunérer ce travail de manière équitable et aussi simple que possible", a expliqué Buschmann.

Le projet prévoit d'augmenter la rémunération des tuteurs professionnels, des tuteurs et d'autres groupes professionnels d'environ 12,7 %. Les allocations de base pour les bénévoles passeront de 425 euros actuels à 450 euros. Les changements devraient entrer en vigueur au début de 2026.

Le projet a été envoyé aux États fédéraux et aux associations lundi et ils ont jusqu'au 25 octobre pour soumettre leurs commentaires.

