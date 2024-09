- Amélioration de la ponctualité: Wissing propose un plan de restauration des chemins de fer

Le ministre des Transports Volker Wissing, du ministère fédéral, met la pression sur Deutsche Bahn et presse la société publique de élaborer un plan de restructuration. Wissing a mis en avant l'urgence d'améliorer la ponctualité et l'utilisation des trains à Berlin. Il a exprimé son inquiétude quant à la ponctualité actuelle décevante et à la fiabilité insuffisante du système ferroviaire. Des ajustements majeurs sont nécessaires à la fois dans les secteurs économique et organisationnel. Wissing a souligné l'importance d'améliorer la rentabilité de Deutsche Bahn, en mettant en avant des exemples de pertes, comme celles dans le fret et le trafic longue distance.

Wissing : Le gouvernement fédéral a fait des engagements financiers

Il a mentionné avoir trouvé Deutsche Bahn dans une situation difficile lorsqu'il a pris ses fonctions en 2021, avec son infrastructure en mauvais état. Wissing a fait référence au concept de rénovation jusqu'en 2030 pour les voies particulièrement sollicitées - la rénovation de la première voie, la Riedbahn entre Francfort et Mannheim, a commencé mi-juillet et entraînera une fermeture complète jusqu'à mi-décembre. Le gouvernement fédéral exige maintenant que la direction se concentre sur l'amélioration structurelle de l'entreprise.

Le gouvernement fédéral a apporté des fonds supplémentaires à Deutsche Bahn et a mis en place des réformes légales pour financer le réseau ferroviaire. Une nouvelle division infrastructure a également été créée. Le gouvernement fédéral, en tant que propriétaire, a fait des "engagements préalables", a déclaré Wissing.

Deutsche Bahn doit présenter un plan

Maintenant, Deutsche Bahn est responsable de mettre en œuvre les améliorations. Wissing a énuméré sept domaines de concentration. Le conseil de surveillance de Deutsche Bahn examinera et approuvera le concept lors de sa prochaine réunion. Wissing s'attend à des rapports réguliers tous les trois mois pour savoir si les objectifs sont atteints. "Nous voulons un programme de restructuration qui s'étend jusqu'en 2027 et produit des améliorations continues", a déclaré Wissing. "L'idée qu'il n'y parviendra pas n'est pas acceptable. C'est mon attente."

Par exemple, Deutsche Bahn doit mettre en place des mesures pour améliorer considérablement la ponctualité "rapidement" pendant la rénovation de l'infrastructure. En juillet, le taux de ponctualité dans le trafic longue distance n'était que de 62 %. Wissing n'a pas spécifié de taux précis. Deutsche Bahn est attendue pour fournir des chiffres concrets.

Mieux utiliser les trains

Un rapport du ministère suggère que DB Fernverkehr doit maximiser l'utilisation de ses trains pour revenir à des opérations rentables et durables. Si cela se fait par des prix attractifs pour les trains sous-utilisés ou en sécurisant de nouveaux clients d'affaires, cela incombe au conseil de la compagnie ferroviaire. Wissing s'oppose à la fermeture des voies.

Deutsche Bahn doit améliorer ses structures

D'un point de vue financier, la première moitié de l'année a été difficile pour Deutsche Bahn : après déduction des intérêts et des impôts sur le revenu, il y a eu une perte de 1,2 milliard d'euros. L'entreprise doit réduire les coûts, comme annoncé par le directeur financier Levin Holle fin juillet. Environ 30 000 emplois seront supprimés au cours des prochaines années - mais les opérations de train resteront inchangées.

Wissing a refusé de commenter si ce chiffre était suffisant. Ce n'est pas le rôle du propriétaire. Le rapport du ministère suggère que Deutsche Bahn doit éliminer les structures redondantes et augmenter à nouveau sa "productivité personnelle". Il recommande également d'examiner les investissements en dehors de la rénovation de l'infrastructure.

Deutsche Bahn doit incorporer un plan de restructuration global pour le système ferroviaire, comme demandé par le ministre des Transports Volker Wissing. Le gouvernement fédéral, en tant que propriétaire, a engagé des fonds supplémentaires et mis en place des réformes légales pour soutenir ce plan.

Lire aussi: