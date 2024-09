- Amélioration attendue: le sud-ouest pourrait produire des pommes plus savoureuses

Producteurs de pommes du Sud-Ouest sont toujours confrontés à une bonne récolte, malgré la pluie, les grêles et les gelées. Le rendement projeté est d'environ 360 000 tonnes, soit environ 16 % de plus que l'année précédente, selon l'Office statistique de l'État. Ces chiffres sont basés sur les données recueillies en août par les reporters de la récolte.

Malgré les fortes précipitations et les occurrences locales de grêle et de gel, nous nous attendons à une récolte prometteuse. Cependant, elle est inférieure à la moyenne des six dernières années, qui était de 380 000 tonnes. Environ 40 % de ces pommes proviendront des variétés Elstar, Gala, Jonagold et Braeburn.

La récolte de pommes en Allemagne connaît des revers importants dans certaines régions

À l'échelle nationale, les prévisions de la récolte de pommes sont les plus basses depuis sept ans. L'Office fédéral de la statistique a initialement projeté une récolte de 734 000 tonnes - une baisse de plus de 20 % par rapport à l'année précédente. Les principales raisons sont les dommages causés par le gel et la grêle dans les régions comme la Thuringe et la Saxe. Les fortes précipitations et les conditions humides et fraîches persistent ont également affecté le développement des fruits.

Les pertes dans l'est peuvent atteindre 90 %. En conséquence, il est estimé qu'environ trois quarts de la récolte de pommes de l'Allemagne cette année proviendront des principales zones de culture dans Bade-Wurtemberg (lac de Constance) et en Basse-Saxe (Ancien Pays).

La récolte de cerises connaît une forte hausse

La récolte de cerises cette année a connu une amélioration considérable par rapport à l'année dernière. Le rendement de cerises douces en 2024 était de 17 800 tonnes - une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente, mais d'environ 4 % inférieur à la moyenne sur six ans. La quantité de cerises acides était de 3 900 tonnes. Cela représente plus de quatre fois le rendement décevant de l'année précédente et presque deux fois la moyenne sur six ans.

Malgré les défis auxquels sont confrontés les producteurs de pommes du Sud-Ouest, on s'attend à une récolte substantielle. La récolte de pommes cette année est projetée à environ 333 200 tonnes, compte tenu des conditions météorologiques mentionnées ci-dessus.

Malheureusement, les revers dans certaines régions allemandes de production de pommes ont entraîné une baisse significative de la récolte de pommes en Allemagne dans son ensemble. Bien que les producteurs de pommes du Sud-Ouest soient attendus pour une récolte décente, le rendement de pommes global est prévu à environ 545 000 tonnes, une baisse considérable par rapport aux années précédentes.

