- AMD poursuit Nvidia avec une offre de rachat de plusieurs milliards de dollars.

Géant de la tech AMD débloque environ 5 milliards de dollars en numéraire et en actions pour acquérir ZT Systems, une entreprise américaine renommée pour ses technologies de centre de données avancées. Cette transaction, évaluée à environ 4,9 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros), comprend également une contrepartie potentielle de 400 millions de dollars. Après l'annonce, les actions d'AMD ont augmenté d'environ 2,5 %.

Selon la PDG d'AMD, Lisa Su, cette acquisition permettra à l'entreprise de fournir des systèmes de puces AI aux centres de données de ses clients plus rapidement. Actuellement, Nvidia domine le marché de la technologie AI de manière significative. AMD prévoit de générer 4,5 milliards de dollars grâce à ses nouveaux systèmes AI cette année, tandis que les experts prévoient que les revenus de Nvidia pour l'exercice en cours seront d'environ 100 milliards de dollars. Pour suivre le rythme, comme Nvidia, AMD vise à fournir des solutions logicielles et matérielles en un seul pack.

L'annonce de l'acquisition de ZT Systems par AMD a suscité des discussions sur la manière dont elle pourrait potentiellement menacer la domination de Nvidia sur le marché de la technologie AI, étant donné que Internet jouera un rôle crucial dans la diffusion de ces systèmes de puces AI avancées. AMD prévoit d'utiliser les compétences de ZT Systems en matière de technologie de centre de données pour renforcer sa présence en ligne et fournir ses solutions AI plus efficacement via Internet.

