AMC Theatres présente ses excuses après qu'un défenseur des droits civiques a déclaré avoir été expulsé d'un cinéma de Caroline du Nord.

L'évêque William Barber, 60 ans, a déclaré qu'il avait essayé d'utiliser la chaise spéciale qu'il avait apportée dans la section réservée aux personnes handicapées du théâtre de Greenville mardi après-midi et que le personnel lui avait dit qu'il ne pouvait pas le faire.

L'ancien président de la section de Caroline du Nord de la NAACP a déclaré à CNN qu'il souffrait d'une maladie qui l'empêchait de s'asseoir sur une chaise normale. Il a précisé qu'il marchait avec deux cannes et que son assistant transportait une chaise spéciale partout où il allait.

Dans la vidéo de l'incident partagée par M. Barber avec CNN, la chaise semble être une chaise de type tabouret avec un dossier et sans bras. M. Barber souffre d'une forme d'arthrite connue sous le nom de spondylarthrite ankylosante, qui provoque une inflammation des articulations et des ligaments de la colonne vertébrale, selon l'Institut national de la santé (National Institutes of Health).

"J'ai utilisé ce fauteuil partout", a déclaré M. Barber. "Broadway, la Maison Blanche, je n'ai jamais eu de problème", a-t-il ajouté.

Le service de police de Greenville a confirmé que des agents étaient arrivés à l'AMC Fire Tower 12 après avoir reçu un appel pour intrusion. Les officiers ont indiqué que l'appelant avait déclaré qu'un client se disputait avec les employés et que ces derniers voulaient que le client soit expulsé.

Après une conversation avec M. Barber, celui-ci a accepté de quitter le cinéma de son plein gré et aucune charge n'a été retenue contre lui, selon un communiqué de la police de Greenville.

"J'avais l'impression de ne pas être entendu", a déclaré M. Barber. "J'ai eu l'impression qu'ils n'essayaient même pas d'envisager des aménagements pour mon handicap", a-t-il ajouté.

Les représentants d'AMC ont déclaré dans un communiqué obtenu par la chaîne CNN WITN qu'ils s'étaient excusés auprès de M. Barber.

"Le président-directeur général d'AMC, Adam Aron, lui a déjà téléphoné et prévoit de le rencontrer en personne à Greenville, en Caroline du Nord, la semaine prochaine, pour discuter de cette situation et des bonnes actions que l'évêque Barber a entreprises au fil des ans", peut-on lire dans le communiqué. "Nous sommes également en train de revoir nos politiques avec nos équipes de théâtre afin de nous assurer que de telles situations ne se reproduisent plus.

La société a également encouragé les clients ayant besoin d'un siège adapté à s'adresser à l'avance à un responsable pour voir ce qu'il est possible de faire.

M. Barber avait prévu de voir le film avec sa mère de 90 ans ce jour-là.

"J'ai dû quitter le cinéma sans ma mère. Elle est restée avec un assistant parce que je ne voulais pas me faire arrêter", a déclaré M. Barber.

M. Barber a indiqué qu'il tiendrait une conférence de presse vendredi pour évoquer la situation.

En 1993, M. Barber a rejoint l'église chrétienne Greenleaf à Goldsboro et, au cours des trois décennies suivantes, il est devenu célèbre pour son travail sur des questions telles que la pauvreté, l'inégalité et le racisme. Il a été président de la section NAACP de Caroline du Nord de 2005 à 2017.

Sharif Paget, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com