Amazon exige que ses employés soient présents au travail cinq jours par semaine.

Andy Jassy, le PDG, a annoncé la nouvelle politique lundi, déclarant que la modification vise à donner à ses nombreux employés la liberté de "penser de manière créative, de collaborer et de rester suffisamment connectés à notre culture et les uns aux autres, ce qui permet de fournir un service de qualité supérieure aux clients et à l'entreprise".

La mise en œuvre de cette nouvelle politique est prévue pour le 2 janvier 2025.

Par le passé, Jassy a plaidé en faveur d'employés travaillant au bureau, expliquant qu'une présence physique renforce la culture de l'entreprise.

Il a reconnu les défis de réunir des milliers d'employés à travers le monde, exprimant dans un mémorandum de 2023 qu'ils fourniraient aux équipes concernées le temps de formuler une stratégie.

Dans la même veine, Jassy a réitéré ce point de vue un an plus tard, écrivant dans ce mémo de lundi que "nous croyons toujours que les bénéfices de coexister au bureau sont considérables" et qu'il a observé que les membres de l'équipe apprennent, imitent et renforcent notre culture plus efficacement; le travail collaboratif, la brainstorming et l'innovation sont plus simples et plus fructueux; l'enseignement et l'apprentissage mutuels sont plus fluides; et les équipes ont tendance à être plus interconnectées.

Le non-respect de cette politique actuelle pourrait compromettre les perspectives de carrière des employés d'Amazon. Les exceptions permettant le travail à distance seront soumises à une surveillance accrue de la direction.

Les employés d'Amazon ont montré une résistance à cette directive. En 2023, certains employés de la direction ont organisé une grève à Seattle, exprimant plusieurs préoccupations, telles que la pression pour retourner au bureau au moins trois jours par semaine. Cette grève a eu lieu plusieurs mois après que la société a confirmé le licenciement d'environ 27 000 travailleurs, répartis sur plusieurs tours de licenciements.

Malgré les organisations de certains secteurs, notamment à Wall Street, qui insistent sur un retour complet, la plupart des entreprises ont relâché la pression pour que les employés travaillent cinq jours par semaine au bureau.

