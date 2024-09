Amazon entend défier Aldi et Target avec une offre innovante d'articles d'épicerie dépouillés.

Amazon lance une nouvelle marque privée "sans chichis" nommée Amazon Value Savings, avec la plupart des articles coûtant moins de 5 dollars. Cette gamme économique comprend divers produits de première nécessité tels que des biscuits, des crackers et des produits frais comme le turkey et le jambon tranché. La société prévoit de présenter plus d'une centaine d'articles supplémentaires dans les mois à venir.

Amazon possède déjà plusieurs marques alimentaires privées, notamment Amazon Fresh, 365 et Happy Belly. Cependant, Value Savings se démarque comme la marque la plus abordable de l'entreprise, conçue pour compléter sa collection de marques privées offrant la meilleure valeur pour une gamme variée de produits alimentaires, comme annoncé dans un communiqué officiel.

Amazon cible ses concurrents, notamment Walmart, Target et Lidl, qui ont tous des marques privées bon marché populaires appréciées des clients. Cette initiative des détaillants vise à fidéliser les clients malgré les prix élevés des denrées alimentaires persistants.

La hausse de l'inflation ces dernières années a incité les consommateurs à réévaluer leurs habitudes de dépenses, en se concentrant davantage sur la valeur, surtout en ce qui concerne les denrées alimentaires, car de nombreux produits comparables sont vendus à des prix variables selon la marque.

L'analyste en retail Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail, a déclaré que "Amazon nourrit toujours de grands espoirs dans le secteur de l'alimentation, il est donc essentiel de monter sur ce wagon et d'améliorer sa position en termes de rapport qualité-prix." Selon Saunders, les produits Saver aideront à atteindre cet objectif en offrant des prix d'introduction plus compétitifs.

Saunders a également souligné que Saver doit maintenir une "qualité acceptable", car les clients préfèrent des "produits abordables de bonne qualité" plutôt que des "produits bon marché".

On a constaté une baisse de la consommation l'an dernier en raison d'une augmentation des coûts de 20 % à 30 % par rapport à il y a trois ans, associée à des revenus stagnants, comme l'a mentionné précédemment Sarah Wyeth, directrice générale, retail et consommation chez S&P Global Ratings, à CNN.

Amazon a également annoncé que, à partir de mardi, les membres Prime bénéficieraient de plus amples remises sur les denrées alimentaires, dans le cadre de leur programme d'adhésion annuelle de 139 dollars. Les clients de ses environ 50 magasins Amazon Fresh et en ligne profiteront de réductions sur plus de 3 000 articles.

D'ordinaire, les membres Prime bénéficient d'une réduction de 10 %, mais désormais, ils peuvent profiter de jusqu'à 50 % de réduction sur huit à quinze articles alimentaires par semaine, y compris des produits frais et de la viande. De plus, plus de 1 200 articles alimentaires rotatifs de marques renommées bénéficieront d'une réduction de 25 %, et les membres Prime recevront également une réduction supplémentaire de 10 % sur la nouvelle gamme de produits Saver.

