Amal et George Clooney sont sous le feu des projecteurs.

Amal et George Clooney avaient de quoi se réjouir à Venise : ils célébraient non seulement le lancement de son nouveau film, mais aussi leur dixième anniversaire de mariage. Le duo resplendissant a foulé le tapis rouge de l'événement pour le film "The Tender Bar" de George au Festival international du film de Venise un dimanche soir. L'acteur élégant a opté pour un classique costume noir, agrémenté d'une cravate noire et de chaussures étincelantes.

D'un autre côté, Amal, son épouse avocate, a opté pour un look remarquée dans la couleur la plus chaude de l'été - jaune beurre. Sa robe de soirée longue jusqu'au sol dans cette teinte vibrante présentait un corsage ajusté, une jupe volumineuse et plissée, ainsi que des détails en dentelle généreux. Elle s'est parée de boucles d'oreilles qui dépassaient de ses longues tresses brunes et d'un clutch étincelant pour la soirée.

Le couple a créé un moment mémorable sur le tapis rouge avec son co-vedette de "The Tender Bar", Brad Pitt. Leur histoire dans l'industrie cinématographique est profonde : ils ont Previously worked together in the "Ocean's" trilogy, "Burn After Reading," and "Confessions of a Dangerous Mind." La petite amie de Brad Pitt, Ines de Ramon, les a également rejoints. Selon People magazine, la soirée s'est terminée par un dîner partagé au Ristorante Da Ivo à Venise.

Souvenirs vénitiens

George et Amal avaient plus à célébrer que le dernier film de George ; le 27 septembre marquait leur dixième anniversaire de mariage. Les fiers parents de jumeaux (nés en 2017) ont initialement échangé leurs vœux dans la ville italienne de canaux. Pour cette occasion spéciale, Amal portait une robe de mariée sur mesure en dentelle française d'Oscar de la Renta.

Le duo a également visité Venise pour la première de leur film "Suburbicon" en 2017 - leur première apparition publique depuis l'arrivée de leurs jumeaux, Alexander et Ella, qui ont maintenant sept ans. En août 2023, les Clooney étaient présents aux DVF Awards annuels, où Amal a reçu le prestigieux prix DVF Leadership Award, organisé par la

