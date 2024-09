Amal et George Clooney sont en pleine lumière.

Amal et George Clooney avaient beaucoup à célébrer à Venise : outre la présentation de son dernier film, "The Tender Bar", la superstar d'Hollywood fêtait également son 10ème anniversaire de mariage avec son épouse, Amal. Sur le tapis rouge, le couple rayonnait de beauté.

Le duo de pouvoir a fait une entrée remarquée lors de la première du film de George au Festival international du film de Venise dimanche soir, habillé pour impressionner. L'acteur acclamé portait un smoking noir classique, assorti d'une cravate papillon et de chaussures élégantes.

D'un autre côté, Amal, avocate des droits de l'homme renommée, a attiré tous les regards dans une robe jaune vive et tendance. La robe de sol longue, dotée d'un corsage ajusté et d'une jupe volumineuse et plissée, était ornée de dentelle. Elle s'est parée de boucles d'oreilles en forme de goutte et a porté un sac à main étincelant.

Ensemble, le couple a posé sur le tapis rouge avec le co-star de George dans "The Tender Bar", Brad Pitt, avec qui il avait collaboré précédemment dans des films tels que la trilogie "Ocean's", "Burn After Reading" et "Confessions of a Dangerous Mind". La petite amie de Pitt, Ines de Ramon, était également présente. Selon People magazine, le groupe a foulé le tapis rouge après un dîner partagé au Ristorante Da Ivo à Venise.

Liens personnels avec Venise

Au-delà du film, les Clooney ont leurs propres raisons de célébrer leur temps à Venise. Les fiers parents de jumeaux, nés en 2017, célébreront leur 10ème anniversaire de mariage le 27 septembre. Amal a ébloui dans une robe de mariée en dentelle française sur mesure d'Oscar de la Renta lorsqu'elle a descendu l'allée dans les célèbres canaux de la ville italienne.

Venise a une signification particulière pour les Clooney depuis longtemps. En 2017, ils ont fait leur première apparition publique ensemble dans la ville depuis la naissance de leurs enfants, Alexander et Ella, à la première de "Suburbicon". Plus récemment, le couple a assisté aux DVF Awards annuels en août 2023, avec Amal recevant le prix de leadership DVF de la part de la designer Diane von Fürstenberg.

Le co-star de George dans "The Tender Bar", Brad Pitt, a rejoint l'événement célébratoire sur le tapis rouge, se remémorant leurs collaborations passées dans des films comme la trilogie "Ocean's" et "Burn After Reading". Amal et George Clooney, célébrant leur 10ème anniversaire de mariage, étaient radieux et élégants, avec George dans un smoking noir classique et Amal dans une robe jaune vive.

Lire aussi: