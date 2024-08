Alsobrooks devrait s'engager avec les démocrates de Chicago dans sa quête pour devenir la sénatrice noire du Maryland.

Même si elles n'utilisent pas ouvertement leur potentiel pour révolutionner la politique comme point central de leurs messages publics, elles surfent sur une vague d'enthousiasme démocratique quant aux possibilités en novembre.

Comme le maire de Baltimore Brandon Scott l'a déclaré à CNN mardi, avant une réunion de la délégation du Maryland à Chicago, "Les femmes, en particulier les femmes noires, ont sauvé ce pays de lui-même à plusieurs reprises. Il est maintenant temps de les élire."

Alsobrooks, l'exécutive du comté de Prince George, vise à devenir la troisième femme noire élue au Sénat, rejoignant Lisa Blunt Rochester du Delaware. La seule femme noire actuelle au Sénat - Laphonza Butler de Californie - a été nommée et ne cherchera pas un autre mandat.

Karen Darkes, directrice du Parti démocrate du Maryland, a déclaré : "L'enthousiasme est immense, surtout avec Kamala Harris en tête de liste. Les Marylandais sont conscients de l'opportunité unique que nous avons, que nous sommes dans un moment historique de notre État, et nous devons la saisir en élisant notre première sénatrice noire."

Alsobrooks affronte Larry Hogan, populaire ancien gouverneur de deux mandats, qui est entré dans la course en février, augmentant ainsi les enjeux pour les Démocrates qui luttaient déjà pour défendre le siège du sénateur Ben Cardin qui prend sa retraite. Avec les Républicains prêts à renverser un siège de sénateur en Virginie-Occidentale, ils n'ont besoin que d'un siège de plus ou de gagner la présidence pour assurer la majorité.

La présence prononcée d'Alsobrooks à la convention de Chicago, où de nombreux Démocrates dans des courses serrées préfèrent rester discrets, met en évidence à quel point sa course est unique dans le paysage sénatorial de cette année. Elle fait campagne dans un État que Biden a remporté de plus de 30 points, tandis que la plupart des courses compétitives de cette année ont lieu dans des États que Trump a gagnés ou perdus de justesse.

Sa victoire dans la primaire démocrate a été significative, battant le représentant David Trone, qui avait dépensé un montant record pour financer sa campagne. Malgré l'avantage de dépenses écrasant de Trone, il y a eu plusieurs erreurs qui ont finalement échoué (telles que suggérer qu'elle aurait besoin de "pédales d'apprentissage" au Sénat). En fin de compte, Alsobrooks a remporté la victoire avec plus de 10 points.

Son parcours, en tant que femme noire et son potentiel pour briser la délégation congressionnelle masculine de l'État, a joué un rôle significatif dans la décision de ses supporters de la soutenir. De nombreux supporters ont noté leur désir de représentation diversifiée et une voix authentique sur les droits à l'avortement.

Dans l'élection générale, la participation des Noirs sera cruciale pour le succès des Démocrates, étant donné que "les femmes noires déterminent qui gagne les votes à Baltimore", a déclaré Scott. Avec Harris en tête de liste et Alsobrooks en course, ils s'attendent à une forte participation - et en grand nombre.

Wanika Fisher, qui siège au conseil du comté de Prince George, l'a résumé simplement : "Ce sont des gens noirs avec de l'argent et des diplômes, et c'est juste de la magie noire."

Le sénateur d'État Antonio Hayes a également mis en évidence l'importance de Harris et Alsobrooks toutes deux faisant partie de la Divine Nine. "Avoir deux individus de deux organisations différentes représentés de cette manière est un moment puissant", a-t-il déclaré.

Leur relation, qui remonte à leur temps en tant que procureurs, a ajouté à l'enthousiasme de leur campagne. Elles se sont soutenues mutuellement au fil des ans, et leur collaboration est considérée comme un facteur significatif dans l'enthousiasme généré par leur course.

Selon Darkes, bien qu'elles aient toutes deux mis l'accent sur les problèmes dans leurs campagnes, c'est le concept d'élire des femmes noires qui inspire vraiment les gens. Il n'y a pas eu de sondage public depuis la primaire qui répond aux normes de CNN, mais Alsobrooks est parvenue à maintenir la course compétitive en termes de financement, en dépassant Hogan au deuxième trimestre et en terminant avec un solde plus élevé dans son compte de campagne. Dans un État aussi bleu, les Démocrates travaillent à relier Hogan à la direction républicaine, ce qui est facilité par l'endorsement de Trump (que Hogan a rejeté publiquement).

Hogan a décliné l'invitation à la convention républicaine de Milwaukee et s'est éloigné du parti national - surtout en ce qui concerne l'avortement. Il a déclaré au New York Times après sa victoire à la primaire qu'il soutiendrait une législation fédérale pour codifier Roe v. Wade (une législation que Alsobrooks a critiquée, en citant son veto précédent d'une loi de l'État pour étendre l'accès à l'avortement).

"Juste parce que vous ne dites rien d'offensant comme Trump ne signifie pas que vos politiques ne sont pas offensantes", a déclaré Fisher, qui a servi en tant qu'assistante Majority Leader à la Chambre des délégués lorsque Hogan était gouverneur.

"Et quand vous allez dans les couloirs du Congrès, vous êtes là pour exprimer une idée et une valeur, vous n'exécutez plus", a-t-elle déclaré, dessinant une distinction entre l'expérience exécutive qu'elle dit que les électeurs veulent d'un gouverneur et la représentation qu'ils veulent à Washington.

Pour les représentants du Maryland réunis à Chicago cette semaine, il y a un enthousiasme évident quant à qui ils aimeraient les représenter - au Sénat et à la Maison Blanche.

"L'ex-président n'a aucune idée d'un travail noir correct", a commenté Scott, "il va découvrir ce fait très rapidement."

