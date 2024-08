Alors que Trump s'élance et invite les conspirateurs, les alliés supplient pour qu'il reste sur le message

"Il y a beaucoup d'opposition à ceux qui entendent simplement ce que dit le président Trump," a dit Musk.

Récemment, cependant, certains de ceux qui sont le plus pressés de faire taire Trump sont ceux qui aimeraient le voir de retour à la Maison Blanche.

Semblant désorienté et déconcerté par un paysage politique unfamiliar et en rapide évolution, Trump a répliqué en déversant un torrent d'invectives mesquines, d'insultes racistes et de tirades conspirationnistes que même ses alliés et donateurs proches reconnaissent comme peu productives. Certains ont exprimé en privé de sérieuses préoccupations quant à l'incapacité récente de l'ancien président à rester sur son message, gaspillant ainsi une occasion précoce de freiner l'élan de son nouvel adversaire, la vice-présidente Kamala Harris.

"Devinez quoi ? C'est une course différente maintenant," a déclaré une source proche de l'ancien président. "Les démocrates sont mobilisés. Ils ont une machine massive - et elle collecte des fonds et peut présenter un argument cohérent contre lui."

"Ce devrait être facile," ont-ils ajouté. "Parlez de l'économie et parlez de l'immigration."

Pour Trump, rester sur son message n'a jamais été facile, comme l'illustre le retour de l'ancien président sur X, la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter, où il était autrefois une figure de proue. Avant son entretien du lundi avec Musk, le compte de Trump a publié pour la première fois en un an, présentant une série de vidéos soigneusement éditées qui ont articulé le cas d'un autre mandat de Trump d'une manière qui lui échappe souvent lui-même. Un post a demandé : "Êtes-vous mieux loti maintenant que lorsque j'étais président ?"

Cette question touche le cœur du message de sa campagne aux électeurs - mais Trump ne l'a posée qu'à la fin de sa conversation de deux heures avec Musk, pendant laquelle il a exprimé ses griefs habituels sur l'élection de 2020, commenté la beauté de Harris sur la dernière couverture de Time Magazine, est resté fixée sur le président Joe Biden et, selon un décompte de CNN, a déclaré au moins 20 mensonges.

"Le président Trump a poursuivi le procès contre Kamala Harris pendant plus de deux heures hier dans une conversation record sur les espaces X. Il a parlé de combien le billet Kamala-Walz est faible, raté et dangereusement libéral, le plus radical de l'histoire américaine", a déclaré le porte-parole de la campagne Steven Cheung dans un communiqué qui affirmait que Trump n'était pas hors sujet. "Dans chaque discours, le président Trump expose sa vision audacieuse pour ce pays grâce à son programme America First et la met en contraste avec le bilan lamentable de Kamala en matière d'inflation galopante, de frontière hors de contrôle et de criminalité en hausse dans les communautés américaines."

L'entretien reflétait l'approche de Trump depuis que Biden a déclaré forfait le 21 juillet, une période marquée par une augmentation de l'énergie pour Harris et les tentatives maladroites de Trump pour faire face à un paysage politique qui n'est plus en sa faveur. During that stretch, Trump has attacked Republican Gov. Brian Kemp of Georgia, the popular leader of a reemerging battleground; accused Harris, the daughter of Jamaican and Indian immigrants, of hiding half of her racial identity; and summoned the press to Mar-a-Lago for an unscripted news conference full of falsehoods, claiming at one point that the size of his audience before the January 6, 2021, riots at the US Capitol compared favorably to the turnout for Martin Luther King Jr.’s appearance at the 1963 March on Washington for Jobs and Freedom.

"The double edge sword of Donald Trump as your standard bearer is that at any time he can disrupt narratives that could crush Republicans and at any time can construct a narrative that’s self-destructive," said Steve Deace, a conservative radio show host. "Donald Trump repeating talking points and campaign pitches would undermine his brand. But he definitely needs to be more focused."

Ces explosions familières risquent de rappeler à certains électeurs pourquoi ils ont tourné le dos à Trump en 2020 - un défi que sa campagne avait réussi à minimiser jusqu'à récemment. Avant juillet, la course avait reposé sur les défis juridiques de Trump et la baisse de la cote d'approbation et de l'apparence de Biden, tandis que les démocrates s'efforçaient de tourner l'attention du public vers les rassemblements non scénarisés et les apparitions médiatiques de l'ancien président.

Cela n'est manifestement plus le cas maintenant que Harris et ses alliés en ligne ont mieux réussi à attirer l'attention du public sur les propos de Trump.

En juin, Trump a dit à un groupe de chrétiens à Washington de voter "just this time", en ajoutant : "Dans quatre ans, ne votez pas, je m'en fiche." Presque personne n'a remarqué. Mais lorsqu'il a fait la même remarque un mois plus tard à un autre groupe de conservateurs religieux, Trump a déclenché un tollé.

Dans un autre signe de l'attention renouvelée entourant les événements de campagne de l'ancien président, la célèbre chanteuse Celine Dion a publiquement condamné samedi l'utilisation non autorisée de sa musique lors du rassemblement de l'ancien président dans le Montana. La campagne de Trump a régulièrement utilisé le tube de Dion, "My Heart Will Go On", lors de ses rassemblements tout au long de 2023 et 2024. Cependant, le communiqué de Dion a révélé que lui et son équipe de gestion n'avaient découvert son inclusion dans la liste de lecture de la campagne que récemment.

La frustration des républicains face à leur changement de fortune a éclaté au grand jour, alors que les républicains de Capitol Hill ont de plus en plus élevé la voix pour mettre en garde contre les récents propos de Trump et que les conseillers ont cherché des moyens de faire changer d'avis l'ancien président. Dans un segment de Fox Business, les alliés de Trump Larry Kudlow et Kellyanne Conway ont fait passer un message clairement destiné à leur ami.

"Ne vous écartez pas, ne l'appellez pas stupide et toutes sortes de noms, restez sur votre message", a dit Kudlow.

Conway a ajouté : "La formule gagnante pour le président Trump est très simple à voir : ce sont moins d'insultes, plus d'analyses et ce contraste de politique."

Conway, qui a dirigé sa campagne réussie en 2016, a fait une supplique directe Recently, Conway has also met with Trump at his Bedminster, New Jersey, club to convey concerns about the current campaign’s decisions, two sources familiar with the matter told CNN.

Très inquiétant pour certains dans son entourage, c'est l'embrassade récente de Trump avec les théories du complot Issues des marges d'Internet. Le week-end dernier, Trump a affirmé à tort sur les réseaux sociaux que "personne" n'avait assisté au récent meeting de Harris dans le Michigan. Les allégations, qui ont été facilement démenties par des photos et des vidéos prises par les participants et les médias montrant des milliers de partisans à l'événement dans un hangar d'aéroport près de Detroit.

"Arrêtez de questionner la taille de ses foules et commencez à questionner sa position", a déclaré l'ancien président de la Chambre Kevin McCarthy lors d'une apparition sur Fox cette semaine.

La flirtation de Trump avec les théories du complot a longtemps déconcerté de nombreux alliés plus modérés. Les conseillers ont précédemment exhorté l'ancien président à rester à l'écart des accusations selon lesquelles l'élection de 2020 a été truquée, en argumentant qu'il devrait regarder vers l'avenir et que de telles allégations n'étaient pas utiles pour courtiser les électeurs indépendants ou plus modérés. Récemment, Trump a continué de propager ces théories du complot.

Certains alliés s'inquiètent que le candidat républicain soit particulièrement vulnérable aux théories de la droite radicale lorsqu'il est le plus vulnérable.

De nombreux conseillers ont blâmé l'accès non réglementé et illimité à l'ancien président comme étant partie du problème. Les partisans de certaines théories du complot de la droite radicale ont un accès direct à Trump, y compris son téléphone portable personnel ou en tant que membres de Mar-a-Lago et de ses autres clubs. Ils appellent régulièrement ou passent pour parler à l'ancien président lorsqu'il joue au golf ou mange. Souvent, les aides et les conseillers n'ont pas une vue d'ensemble de qui est à son oreille à un moment donné.

"Ce n'est pas lui qui a sorti ce point de discussion", a déclaré un conseiller lorsque interrogé sur l'événement de l'Association nationale des journalistes noires où Trump a suggéré pour la première fois à tort que Harris ne s'identifiait que récemment comme noire. Le conseiller a pointé du doigt les comptes Twitter de la droite radicale, y compris Laura Loomer, une provocatrice et conspirationniste connue qui a une relation avec Trump et publie régulièrement des informations erronées sur les réseaux sociaux.

Loomer a régulièrement colporté des rumeurs non étayées sur les adversaires politiques de Trump - accusant un jour la femme du gouverneur de Floride Ron DeSantis d'exagérer son diagnostic de cancer - et s'est penchée sur les questions concernant l'ethnie de Harris avant que Trump ne promouve l'idée à partir de la scène de l'ANJB.

Trump a louangé Loomer lors d'une apparition récente à une conférence sur la cryptomonnaie, déclarant à la foule: "C'est une personne fantastique, une grande femme".

Une autre source alignée avec Trump a décrit l'ancien président comme étant "en spirale", en référence directe à son amplification de multiples théories du complot, en espérant que l'ancien président retrouverait son focus à mesure que l'état de la course deviendrait clair.

"Il y a beaucoup d'entre nous qui dépendons de lui", a déclaré la personne, "alors il ferait mieux de se ressaisir".

Au milieu de ses difficultés politiques, certains conseillers ont exhorté le président Trump à s'abstenir de propager les théories du complot, en mettant en évidence le fait que de telles allégations ne sont pas bénéfiques pour courtiser les électeurs indépendants ou plus modérés. De plus, le paysage politique, que Trump trouve unfamiliar et en constante évolution, l'a amené à attaquer des figures politiques comme le gouverneur républicain Brian Kemp de Géorgie et à accuser la vice-présidente Kamala Harris de cacher une partie de son identité raciale, démontrant l'impact de son approche instable en politique.

