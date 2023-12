Alors que l'espérance de vie aux États-Unis est à la traîne, les carences nutritionnelles sont souvent un facteur négligé.

Selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, plus de 21 000 personnes sont mortes de malnutrition en 2022, soit plus du double au cours des cinq dernières années. Un pic de mortalité de 20 % entre 2021 et 2022 place les carences nutritionnelles parmi les cinq principaux facteurs ayant un effet négatif sur les estimations de l' espérance de vie pour 2022.

Plus de la moitié des décès attribués à des carences nutritionnelles en 2022 concernaient des personnes âgées de 85 ans et plus, selon les données des CDC. Mais le nombre de décès a augmenté dans presque toutes les tranches d'âge.

Généralement, les causes de décès qui contribuent le plus à l'évolution des estimations de l'espérance de vie sont celles qui touchent des personnes plus jeunes - les malformations congénitales étaient également un facteur clé en 2022, par exemple - ou celles qui touchent un grand nombre de personnes. La diminution de la mortalité due à Covid-19 a été le principal facteur d'augmentation de l'espérance de vie de plus d'un an en 2022.

Bien que l'effet des carences nutritionnelles sur les estimations de l'espérance de vie ait été relativement faible, les experts affirment qu'il ne faut pas négliger cette découverte et que l'impact négatif de la malnutrition est probablement sous-estimé.

Une bonne nutrition implique un bon équilibre entre les macronutriments, tels que les glucides et les protéines, qui sont nécessaires en grandes quantités pour faire fonctionner les systèmes corporels, et les micronutriments vitaux, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux.

"Un manque de protéines peut entraîner un dysfonctionnement potentiel de nombreux systèmes corporels. D'un autre côté, un grand nombre des systèmes que nos micronutriments alimentent sont des éléments qui conduisent à la résilience. Ainsi, lorsque nous manquons de micronutriments, tous ces systèmes commencent à être compromis. Cela peut conduire à la mort ou à un dysfonctionnement", explique Emily Ho, directrice de l'Institut Linus Pauling, un centre de recherche de l'université d'État de l'Oregon qui se concentre sur le rôle des vitamines et des minéraux essentiels dans la santé.

"Si l'on considère les principales causes de décès, en particulier aux États-Unis - infections, cancers, maladies cardiovasculaires -, les carences en nutriments peuvent également accélérer ces processus pathologiques. Je suis donc fermement convaincue que la malnutrition est probablement un facteur encore plus important que nous ne le pensons", a-t-elle déclaré.

Par exemple, il est plus difficile pour une personne souffrant de malnutrition de lutter contre une infection de type Covid-19. Lorsque les systèmes corporels ne disposent pas du carburant nécessaire pour fonctionner correctement, le risque de succomber augmente. Les carences nutritionnelles sont plus fréquentes chez les personnes âgées, ce qui pourrait expliquer les taux de mortalité plus élevés dus au Covid-19.

"Avec l'âge, notre immunité commence à décliner, non seulement à cause de l'âge, mais aussi à cause des carences en nutriments qui peuvent réellement contribuer au processus", a déclaré M. Ho.

Selon les experts, les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de carences nutritionnelles pour diverses raisons.

"De nombreuses personnes âgées souffrent de maladies chroniques qui ont un impact sur leur appétit, comme l'insuffisance cardiaque congestive, le cancer ou la maladie d'Alzheimer. Les maladies digestives, fréquentes chez les personnes âgées, peuvent également avoir un impact sur la façon dont leur corps absorbe les nutriments", explique Kathleen Cameron, directrice principale du Center for Healthy Aging du National Council on Aging (Conseil national du vieillissement).

De nombreuses personnes sont également isolées socialement. "Ils ne veulent pas cuisiner eux-mêmes et n'ont pas toujours accès à un moyen de transport pour se rendre à l'épicerie et acheter des aliments nutritifs.

Ces préoccupations concernant la santé des adultes vieillissants aux États-Unis existent depuis longtemps, et la mortalité due aux carences nutritionnelles était en hausse bien avant la pandémie - mais celle-ci a probablement exacerbé de nombreux facteurs.

"Il y a 10 000 centres pour personnes âgées qui accueillent chaque jour un million de personnes âgées", explique Ramsey Alwin, président-directeur général du National Council on Aging (Conseil national du vieillissement). "Lorsque nous avons visité certains de nos centres pour personnes âgées, nous avons appris que la fréquentation de leurs repas collectifs n'avait augmenté que de 50 %, car les gens hésitent encore, surtout en cette saison respiratoire, à sortir et à se retrouver dans ces situations de groupe. Je pense donc que nous sommes encore en train d'y remédier".

Par ailleurs, selon le National Council on Aging, plus de la moitié des personnes âgées éligibles au SNAP, le programme d'assistance nutritionnelle du gouvernement fédéral, n'y sont pas inscrites.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux et le ministère américain de l'agriculture collaborent pour mettre à jour et publier les directives alimentaires tous les cinq ans. Les dernières discussions portent notamment sur les besoins spécifiques et l'équilibre le plus sain pour les personnes âgées.

Une personne souffrant de malnutrition n'est pas toujours stéréotypée comme étant frêle et maigre.

"Aux États-Unis, on observe souvent une suralimentation et une malnutrition chez la même personne, ce qui est un peu particulier à notre pays. Il peut y avoir une suralimentation en calories vides qui conduit à l'obésité, mais la qualité du régime alimentaire est faible, de sorte qu'il y a malnutrition si l'on considère la teneur en micronutriments", a déclaré M. Ho. "Les systèmes corporels sont donc compromis, même si le patient ne présente pas de syndrome d'amaigrissement.

Selon les experts, une simple évaluation nutritionnelle que les médecins de premier recours peuvent utiliser lors des visites annuelles de bien-être peut être utile.

La prise quotidienne d'une multivitamine est également une "bonne assurance", a déclaré M. Ho. "Même les personnes qui s'efforcent de manger sainement ont parfois des carences.

