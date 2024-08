Alors que les Jeux Olympiques débutent à Paris, un duo marocain est fou de joie pour les Jeux

"Représenter le Maroc est une chose magnifique," a déclaré Mallakh, qui danse sous le nom de "B-Boy Billy", à CNN dans une interview avant les Jeux. "Les Jeux olympiques sont certainement une étape importante qui me donnera certainement plus de confiance en moi et plus d'opportunités."

Mallakh et El-Mamouny ont obtenu leur ticket pour Paris en remportant leurs finales respectives lors des championnats d'Afrique de la Fédération mondiale de danse sportive (WDSF) à Rabat, en mai 2023.

El-Mamouny, âgé de 23 ans, a déjà représenté le Maroc dans des compétitions internationales, mais Mallakh, qui était encore adolescent à l'époque, a été découvert lors d'une compétition un mois seulement avant les qualifications olympiques africaines par l'entraîneur Rachid "Roshdi" Boutini, de la Fédération royale marocaine d'aérobic, de sports hip-hop, de fitness et de disciplines assimilées.

"Je pense que ce qui le rend spécial, c'est son âme," a déclaré Boutini. "Il a l'esprit de sacrifice, l'esprit d'apprentissage et l'esprit de confiance. C'est ce qui fait qu'un champion devient un champion."

Mallakh, maintenant âgé de 20 ans, déclare qu'en tant que membre de l'équipe nationale du Maroc, il doit encore maîtriser de nombreuses compétences. "Il faut gérer son stress, écouter l'introduction sur scène, occuper toute la scène, choisir les bonnes combinaisons. Cela va bien au-delà de la danse pour le plaisir de danser," a-t-il déclaré.

Entrer dans les Jeux olympiques

Le breaking, ou breakdance, comme on le connaît le plus couramment, est né dans les rues du South Bronx de New York dans les années 1970. Les danseurs montraient leurs mouvements pendant les "breaks" de percussion dans les chansons jouées dans les clubs et les fêtes de quartier, donnant ainsi son nom à cette discipline.

Mallakh déclare avoir été surpris d'apprendre que certains membres de la communauté du breaking étaient opposés à ce que cela devienne un sport olympique. "Sans la breakdance aux Jeux olympiques, elle n'aurait jamais été réglementée au Maroc et nous ne lui aurions pas accordé l'attention qu'elle mérite," a-t-il ajouté.

Selon le légendaire b-boy allemand Professor Niels "Storm" Robitzky et le DJ britannique Kevin "Renegade" Gopie, la communauté mondiale du breaking avait besoin de sang neuf et d'une plus grande scène depuis des années.

Le Comité international olympique, qui testait de nouveaux sports dans le cadre de sa stratégie pour attirer un public plus jeune, a intégré le breaking pour la première fois aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018 (JOJ) à Buenos Aires, en Argentine.

"Le breaking était en crise avant les annonces des JOJ et des Jeux d'été, avec peu de nouvelles générations dans divers pays," a déclaré DJ Renegade. "C'est une symbiose - les Jeux olympiques et la communauté en retireront tous deux des bénéfices."

Storm et Renegade ont développé le système de notation Trivium pour les Jeux olympiques de la jeunesse, une approche en trois temps pour chaque performance, basée sur les "capacités physiques (corps), interprétatives (âme) et artistiques (esprit)". En 2023, la Fédération mondiale de danse sportive a introduit des changements dans le système Trivium, à utiliser à Paris.

"La WDSF a modifié le système de notation et utilise maintenant des critères. Dans le Trivium d'origine, les juges réagissent à ce qu'ils voient et agissent donc en fonction des éléments présentés. Ils ne prescrivent pas, mais décrivent," a déclaré Storm.

Le juge international de breaking certifié par le CIO Emmanouil "Emmanuel Fox" Chalkiadakis a déclaré à CNN par e-mail que pour la première fois en breaking, les juges des qualifications olympiques ont été formés pour baser leur jugement sur les principes du breaking, la créativité étant l'un des aspects les plus importants.

"Le breaking n'est pas seulement une danse; elle emprunte également aux arts acrobatiques, au clown, à la capoeira, à la gymnastique et aux films de kung-fu. Si vous avez suivi le breaking depuis des années, vous observerez que la créativité n'a jamais cessé," a ajouté Chalkiadakis. "Avec la mise en place du nouveau système, il y a une transparence et une responsabilité complètes du côté des juges et des retours concrets pour les concurrents."

À Paris, le duo marocain, avec les 16 b-boys et 17 b-girls, concourra en duels individuels et sera jugé sur "la technique, le vocabulaire, l'exécution, l'originalité et la musicalité".

El-Mamouny déclare que le plus grand défi pour l'instant est de s'entraîner avec la rigueur d'un athlète olympique tout en conservant l'essence du breaking dans chaque performance. "Nous rencontrerons plusieurs difficultés comme tout athlète à la veille des Jeux olympiques, mais je ne vais pas abandonner. C'est à la fois stressant et excitant," a-t-elle ajouté.

Mouvements à surveiller

Le B-boy "Billy" Mallakh s'est intéressé au breaking lorsque son frère aîné l'a initié à la culture hip-hop dès son jeune âge. "C'est un art qui me permet de m'exprimer et encourage la créativité," a-t-il expliqué.

Cette créativité s'exprime à travers une variété de mouvements établis que Mallakh pratique dans son "cypher", lorsqu'il se réunit avec ses amis breakers. Lors d'un duel, cependant, le Top Rock est la manière dont les danseurs se présentent à leur adversaire, en suivant le rythme de la musique qu'ils interprètent, et en fixant le ton de la compétition.

Le Top Rock est la manière dont un breaker commence sa performance. Le Freeze est le "point d'exclamation" d'un breaker et est généralement exécuté à l'envers.

Un Freeze est lorsque un breaker maintient un mouvement. Les mouvements de pied et de puissance nécessitent le plus d'équilibre et de skill acrobatique de tous les mouvements du breaking, selon Mallakh, et sont exécutés sur le sol et en utilisant les mains et les pieds en même temps.

Les mouvements de puissance voient les breakers faire tourner leur corps sur le sol. Mallakh déclare que ces mouvements nécessitent plus que de l'athlétisme - le style, le goût et l'héritage d'un danseur l'aident à se démarquer sur scène. "La breakdance est à 50% d'effort physique et à 50% de capacité artistique," a-t-il ajouté. "Si vous vous concentrez seulement sur le physique, vous n'aurez pas assez pour gagner."

Entraîneur Boutini aide Mallakh à affiner sa compétitivité mais fait confiance à ses capacités pour performer aux Jeux olympiques. "Nous voulons rendre son style plus puissant et renforcer son caractère car la compétition et les combats internationaux sont une chose nouvelle pour lui", a déclaré Boutini.

"Le secret, c'est le travail acharné", a ajouté Mallakh. "Le breakdance aide à lutter contre le doute de soi. Vous pouvez monter sur une grande scène et danser devant un large public, c'est là tout le beauté du breaking."

Après ses débuts à Paris, le breaking ne figurera pas aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, malgré le fait qu'ils se déroulent dans le pays où le breaking a ses racines culturelles.

Cependant, pour certains dans la communauté, le travail pour obtenir la reconnaissance du breaking va au-delà des seuls Jeux olympiques.

"Nous avons réussi à atteindre les Jeux olympiques à Paris", a déclaré Storm. "Mon espoir, et cela fait 40 ans que je le nourris, c'est d'établir le breaking comme une forme d'art culturellement acceptée. Peu importe qu'il soit accepté à Brisbane (pour les Jeux olympiques de 2032) ou ailleurs, je continuerai mon chemin car je pense que cela en vaut la peine."

