Alors que la désinformation se répand à la suite de l'ouragan Helene, les autorités encouragent les habitants à ne pas tenir compte de ces théories non fondées.

Il y a une semaine, un puissant ouragan a balayé le sud-est des États-Unis, laissant derrière lui un sillon de destruction. Plus de 200 vies ont été perdues, et plusieurs communautés ont été isolées, tandis que des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans le besoin d'assistance. Comme dans les catastrophes passées, les communications perturbées et l'absence d'informations vérifiables ont conduit certaines personnes à s'accrocher ou même à fabriquer des histoires et des rumeurs qui aident à expliquer des événements qui ne sont pas instantanément compréhensibles, confient des experts et des officiels.

Dr. David Harker, professeur et titulaire de la chaire de Philosophie et des Humanités à l'Université d'État de l'Est du Tennessee, a expliqué : "Lorsque des catastrophes naturelles se produisent, une partie de notre réaction est d'être fearful, et d'être avide de toute manière de essayer de comprendre les choses." En conséquence, les individus deviennent de plus en plus avides d'informations qui peuvent les aider à comprendre un monde chaotique et terrifiant.

Parmi les rumeurs qui circulent après l'ouragan, il y en a une qui semble conçue pour exploiter les convictions politiques des gens. Une rumeur largement partagée, propagée par l'ancien président Donald Trump et le patron de Twitter Elon Musk, affirme que le gouvernement fédéral séquestre ou détourne l'aide destinée aux efforts de secours pour l'ouragan Helen dans le cadre d'un schéma politique.

Ni Trump ni Musk n'ont fourni de preuves pour étayer leurs allégations. Trump a affirmé plus tôt cette semaine que l'administration Biden, ainsi que le gouverneur démocrate de la Caroline du Nord, Roy Cooper, retiennent les fonds de secours parce que les régions les plus touchées sont des bastions républicains. Musk a affirmé dans un message Twitter que l'Agence fédérale de gestion des Situations d'urgence (FEMA) "bloque activement les citoyens qui essaient d'aider".

Les accusations de Trump ont une ressemblance frappante avec un acte qu'il a lui-même engagé en tant que président. En 2019, l'administration de Trump a détourné 155 millions de dollars destinés au financement des secours en cas de catastrophe de FEMA pour soutenir l'application de l'immigration.

Les officiels de l'État et locaux, y compris les républicains, ont critiqué les mêmes rumeurs. Le sénateur de la Caroline du Nord, Kevin Corbin, qui représente un district dans la partie occidentale de l'État touchée, a publié un message frustré sur sa page Facebook jeudi :

"Voulez-vous tous aider à ARRÊTER cette théorie du complot qui flotte partout sur Facebook et sur Internet au sujet des inondations dans [l'ouest de la Caroline du Nord] ?" Corbin a exhorté ses followers, expliquant que les rumeurs "ne sont qu'une distraction pour les gens qui essaient de faire leur travail".

Plusieurs agences de l'État et du gouvernement fédéral ont également publié des appels à une réflexion plus claire. L'Agence d'urgence de l'État du Tennessee a publié une "Alerte aux informations erronées" sur sa page Facebook, assurant au public que les agences de l'État et du gouvernement fédéral "ne confisquent pas les fournitures".

La Croix-Rouge américaine a publié un long message sur Twitter démentant diverses rumeurs et affirmant que les informations erronées "débordent notre capacité à fournir une aide critique et affectent les travailleurs humanitaires qui ont mis leur vie entre parenthèses pour aider ceux qui sont dans le besoin".

During a press conference on Friday, both Governor Cooper and FEMA administrator Deanne Criswell acknowledged that the rumors are having a real impact on recovery efforts on the ground. Cooper stated that allegations that the state government is neglecting its duties "demoralize" the hundreds of National Guard soldiers assisting in the recovery efforts: "When people talk on social media about nothing being done, that's just not true, and it's frustrating to them."

Criswell noted that false information might dissuade those in need from seeking help: "This level of misinformation creates the scenario where they won't even come to us. They won't even register, and I need people to register so they can get what they're eligible for through our programs."

Tennessee Governor Bill Lee suggested that the misinformation may originate from foreign sources: "There's some belief and understanding that the root of the misinformation is 'foreign sources just to confuse on the ground what's happening here.'" Lee did not provide any evidence for this claim, and his spokesperson did not immediately respond to a request for comment.

However, two prominent purveyors of misinformation and outlandish conspiracy theories are not shadowy foreign agents or bots. They are elected officials who represent some of the areas most impacted by the storm.

North Carolina Lt. Governor Mark Robinson, the state's embattled Republican gubernatorial nominee, has spent much of this week lashing out at his own state's response to the storm. In a tweet on Tuesday, Robinson claimed that "virtually every single aircraft currently running missions are privately owned. The few that aren't are owned by states other than North Carolina." This statement directly contradicted an earlier tweet from the North Carolina National Guard, which reported it had conducted 57 air missions and rescued over 400 people.

"Our Soldiers and Airmen are working 24 hours a day across a dozen counties to get North Carolinians the help they need," the state guard commander, Maj. Gen. Todd Hunt, said in a tweet on Wednesday.

This is the paraphrased text with no additional comments or warnings.

"The staff at DOT will value the assistance from nearby residents, but how audacious of you to propose guiding them as a government department and utter lines like that!" retorted Ardis Watkins, the executive director of the State Employees Association of North Carolina, in a statement.

Rep. Marjorie Taylor Greene, representing a district in North Georgia that was also impacted by the storm, casually suggested, without undeniable evidence, that a covert, enigmatic entity has the power to manipulate weather conditions, echoing her previous, unsubstantiated claim that the devastating California wildfires were sparked by alien technology.

The representative and her spokesperson did not promptly address our inquiries regarding their remarks this Friday.

Local news outlets have tirelessly labored to quell some of the preposterous speculations, conspiracy theories, and AI-produced visuals that have arisen from the storm. Regrettably, just as swiftly as one misconception is debunked, another appears, swamping callers with appeals to their representatives and potentially obstructing requests for urgent assistance, observed experts.

Bien que les réseaux sociaux aient facilité la connexion entre les survivants de la tempête et les secours, leur permettant de contacter leur famille et de les relier à des ressources essentielles, ils ont également amplifié et accéléré la propagation de fausses informations que les autorités estiment entraver les efforts de relèvement, comme l'a souligné Harker, professeur à l'Université d'État de l'Est du Tennessee.

"À mon avis, en tant que société, nous essayons encore de déterminer comment gérer cette dichotomie, et certaines plateformes de réseaux sociaux ont mis en place leurs mécanismes de vérification des faits, qui ont démontré des niveaux defficacité variables", a déclaré Harker. "Je pense que c'est particulièrement préoccupant que, pendant ces moments difficiles, les réseaux sociaux puissent être une source inestimable d'informations précises."

À la suite de l'ouragan, la rhétorique politique est devenue un outil pour propager des fausses informations. L'ancien président Donald Trump et Elon Musk ont été accusés de propager une rumeur selon laquelle le gouvernement fédéral détourne l'aide pour les efforts de secours à l'ouragan Helen dans le cadre d'un schéma politique, sans fournir aucune preuve.

Ce n'est pas la première fois que de telles accusations sont formulées lors d'une catastrophe. En 2019, l'administration de Trump a détourné 155 millions de dollars destinés à la gestion des catastrophes de FEMA pour financer l'application de la loi sur l'immigration.

Lire aussi: