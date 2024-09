Alors que la Cour suprême envisage une autre contestation de l'Obamacare, les prochaines élections pourraient déterminer si l'administration successive choisit de la maintenir.

Cours conservateurs inférieurs ont partiellement donné raison aux plaignants, qualifiant certaines directives d'illégales et mettant potentiellement en danger la couverture gratuite pour certains services, tels que de nombreux dépistages du cancer et un médicament cardiaque connu.

L'appel du gouvernement Biden à la Cour suprême jeudi pour renverser cette décision met en évidence la question de l'attaque conservatrice contre la loi avant les élections. Bien que ce ne soit pas une menace directe pour le Affordable Care Act, les partisans de la législation estiment que ces obligations simplifient l'accès aux soins préventifs pour des millions d'Américains, en particulier ceux des communautés marginalisées, et améliorent leurs résultats de santé.

"La Cour doit examiner cette question en raison d'une cour d'appel ayant déclaré une loi fédérale illégale, et sa raison pourrait avoir des conséquences pratiques importantes", a écrit la procureure générale des États-Unis Elizabeth Prelogar dans la dernière requête aux juges. "Des millions d'Américains dépendent de la couverture d'assurance pour les services préventifs sans responsabilité financière."

La Cour suprême est peu susceptible de décider d'accepter l'affaire avant les élections. Cependant, la récente requête soulève la question de savoir si une éventuelle deuxième administration Trump protégerait vocalement les dispositions de soins préventifs s'il gagne les élections. Le département de la Justice de Trump, pendant son mandat, a refusé de défendre le Affordable Care Act dans un défi juridique lancé par des États dirigés par les républicains - une affaire qui s'est finalement soldée par le rejet des arguments de l'administration Trump et d'une coalition d'États dirigés par les républicains qui voulaient que la loi dans son ensemble soit rejetée.

CNN a contacté la campagne Trump pour obtenir un commentaire sur le procès en cours. La campagne Harris a décliné de commenter.

Dans ce cas, les défendeurs - des entreprises et des individus du Texas - ont soutenu que les obligations imposant aux assureurs d'offrir des soins gratuits pour des services préventifs spécifiques violent la clause des nominations. La 5e Cour d'appel des États-Unis, un tribunal d'appel conservateur, a donné raison à certains de leurs arguments, concluant que certaines directives postérieures à l'adoption de la Force task de services préventifs des États-Unis étaient illégales.

L'élimination des exigences d'Obamacare pour des soins préventifs gratuits pourrait rendre moins probable que les Américains cherchent des dépistages et des services cruciaux - et même sauvant des vies - visant la détection précoce de la maladie. Ces services comprennent les dépistages du cancer du poumon pour certains fumeurs et anciens fumeurs; les dépistages du cancer colorectal pour les adultes âgés de 45 à 49 ans; l'utilisation de statines pour prévenir la maladie cardiaque, ainsi que les références à la PrEP et aux conseils pour les femmes enceintes et post-partum à risque accru de dépression.

Si elle est confirmée, cette jurisprudence s'appliquerait à tous les cas présentés devant les tribunaux du Texas, de la Louisiane et du Mississippi. La cour d'appel a annulé certaines parties d'une décision de juge de première instance qui aurait bloqué les obligations dans tout le pays, limitant la décision aux seuls défendeurs de l'affaire.

Cependant, le département de la Justice a déclaré dans son dépôt jeudi que la décision de la cour d'appel pourrait encourager d'autres tribunaux du circuit à rendre des ordonnances plus larges qui bloqueraient "universellement" le gouvernement fédéral de faire respecter les obligations.

"La Cour doit également examiner cette question en raison des conséquences légales et pratiques importantes de la décision de la cour d'appel", a écrit Prelogar, soutenant que la décision de la 5e Cour d'appel "met en danger une partie clé de l'ACA qui offre des protections de soins de santé à des millions d'Américains."

Pour la première fois depuis son adoption, l'Obamacare n'est plus le principal sujet de la campagne présidentielle actuelle, bien que Trump continue de faire valoir son intention de remplacer l'Obamacare par un meilleur plan, et que la vice-présidente Kamala Harris l'accuse régulièrement de vouloir abolir la loi.

Les défendeurs sont représentés par American First Legal, un groupe de plaidoyer juridique conservateur dirigé par d'anciens responsables de haut niveau de l'administration Trump, dont Stephen Miller, ancien conseiller de la Maison Blanche de Trump.

Les défendeurs sont également représentés par Jonathan Mitchell, ancien procureur général du Texas qui a joué un rôle dans l'élaboration de l'interdiction de l'avortement privé unique du Texas et qui a également représenté Trump dans une affaire d'accès au bulletin de vote au Colorado.

Combats précédents à la Cour suprême sur la loi

L'affaire en cours, Braidwood Management v. Becerra, n'est que la dernière préoccupation concernant l'Affordable Care Act que les juges ont été invités à considérer.

Dans le dernier cas important, la Cour suprême conservatrice a rejeté à 7-2 en 2021 les arguments de Trump et des États dirigés par les républicains selon lesquels la loi dans son ensemble devrait être jetée parce que le Congrès avait supprimé son obligation individuelle, qui imposait aux Américains d'avoir une assurance santé ou de payer une amende.

Un procès antérieur ciblant les places de marché d'assurance santé mises en place sous la loi a été rejeté par la Cour suprême, de même que le premier défi juridique à l'obligation individuelle. Cependant, une décision partagée dans le premier grand défi d'Obamacare a affaibli l'expansion de Medicaid à plus d'adultes travailleurs.

Alors que la guerre juridique sur la loi a fait rage pendant plus d'une décennie, les républicains ont généralement battu en retraite de leurs promesses de démanteler l'Obamacare par la voie législative, après un échec de repeal en 2017 qui a divisé le parti et aidé les victoires démocrates lors des élections de mi-mandat de 2018.

Dans l'affaire Braidwood actuelle, un panel de la 5e Cour a jugé en juin que certaines des obligations de couverture des soins préventifs gratuits étaient inconstitutionnelles parce que les membres de la force task qui les avaient recommandées étaient le type d'officiers principaux qui devraient avoir été nommés par le président et confirmés par le Sénat. La décision a laissé intactes les recommandations de la force task qui existaient au moment de l'adoption de l'Affordable Care Act.

La demande de révision par la Cour suprême suit d'autres décisions récentes de la Cour concernant l'autorité de l'exécutif.

"Given the conservative 5th Circuit Court's ruling on the no-cost preventative care mandates, there are concerns about how a potential future Trump administration might approach this issue if they win the elections."

"Moreover, the Supreme Court's decision on accepting the Braidwood Management v. Becerra case could have significant implications for the affordability and accessibility of preventative care services, particularly for marginalized communities."

