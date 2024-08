- Alonso projette avec Tah: "Il est important pour nous"

Malgré les rumeurs de transfert persistantes, le joueur national de Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, continue de jouer un rôle important sous les ordres de l'entraîneur Xabi Alonso. "Il fait partie de mes plans. Jonathan est très important pour nous", a expliqué l'entraîneur de Bayer avant le match de la Supercoupe contre VfB Stuttgart samedi (20h30/Sat.1). Tah avait également joué en pré-saison et avait mené l'équipe en tant que capitaine lors de la défaite 1-4 à Londres contre FC Arsenal. Alonso prévoit de continuer avec son leader défensif, car il n'y a pas de signaux actuels de FC Bayern Munich concernant un engagement de Tah.

Cependant, la question du gardien de but reste ouverte. Pour le match contre Stuttgart, l'Espagnol a laissé planer le doute sur savoir si Lukas Hradecky ou Matej Kovar commencerait. Les deux gardiens avaient déjà été utilisés à tour de rôle la saison dernière. Hradecky a joué dans 35 matchs officiels, Kovar dans 17. "On verra match par match", a déclaré l'entraîneur. "Nous n'avons pas encore de plan, mais nous avons besoin d'une bonne concurrence pour chaque position", a expliqué Alonso. Kovar a été principalement utilisé dans les matchs de coupe, Hradecky en ligue.

Alonso a mentionné qu'ils ont besoin d'une bonne concurrence pour chaque position, soulignant l'importance de Lukas Hradecky et de Matej Kovar dans le poste de gardien de but.

