- Alonso ne se préoccupe pas de la faillite imminente, il ne se laisse pas déranger par le terme "catastrophe".

Le mythe d'invincibilité s'est effondré, mais Xabi Alonso reste imperturbable quant à son équipe supérieure. "Je n'ai aucune raison de penser que nous ne nous remettrons pas de cette défaite," a déclaré l'entraîneur de Bayer Leverkusen après avoir mis fin à une série de 35 matches sans défaite en Bundesliga. Cependant, la défaite 2-3 contre RB Leipzig a envoyé deux messages clairs au reste de la Bundesliga : la défense du titre de l'année dernière ne sera pas répétée, et Leipzig a encore une chance de remporter le titre malgré le départ de Dani Olmo. "Nous devons croire en nous-mêmes car nous avons un potentiel immense," a déclaré le directeur sportif de RB Leipzig, Rouven Schröder.

Le clash très attendu entre deux équipes de Champions League d'élite a tenu ses promesses. C'était un spectacle exaltant de deux équipes puissantes, avec un drame enrobé de cuir entourant le renvoi précoce de l'entraîneur de Leipzig, Marco Rose, des buts resplendissants et du suspense jusqu'au coup de sifflet final. "Ce match avait tout pour plaire au spectateur," a mentionné Schröder.

Pas d'analyse improvisée

Xabi Alonso souhaitait organiser l'entraînement suivant immédiatement après le match. "Nous avons commis d'énormes erreurs après avoir mené 2-0, et nous devons en tirer des leçons," a partagé le quadragénaire. "Malheureusement, il y a une pause internationale qui approche, et les joueurs ne seront pas disponibles demain," a dit Alonso, dont l'équipe menait 2-0 à la mi-temps grâce à des buts de Jeremie Frimpong (39e minute) et Alejandro Grimaldo (45e), avant que l'ancien joueur de Leverkusen, Kevin Kampl (45+7), et Lois Openda (57e, 80e) ne renversent la situation.

Ce n'était pas entièrement horrible, a pensé Alonso. Le PDG de Bayer, Simon Rolfes, a même considéré que leur première mi-temps était la meilleure de la saison. Cependant, il a reconnu les erreurs. "Nous devons défendre plus décisivement et améliorer notre stabilité globale," a dit Rolfes. De plus, le remplaçant de Hradecky, Matej Kovar, a eu malchance sur les buts d'Openda.

Alonso salue l'esprit de Tah

Côté positif, les rumeurs concernant le transfert de Jonathan Tah ont enfin cessé. "C'est formidable que la fenêtre de transfert soit maintenant fermée. Nous pouvons nous concentrer sur le football," a exprimé Rolfes. Le pilier de Leverkusen, qui joue sa dixième saison sous la croix de Bayer, a une fois de plus prouvé être l'un des meilleurs de l'équipe.

"Son attitude lors des dix derniers jours a été excellente. Il est intelligent, a compris la situation. Nous sommes vraiment heureux qu'il reste avec nous. Jona est en pleine forme," a loué Alonso son défenseur national. Cependant, Tah n'a pas pu empêcher la défaite. Leipzig, comme la saison précédente, s'est avérée être un adversaire coriace dans les matchs serrés. "Ce sont une équipe forte qui exploite toutes les occasions que nous leur donnons," a expliqué Tah.

L'entraîneur de RB Leipzig, Marco Rose, pouvait être fier de sa stratégie pour imiter le système de Leverkusen et de donner sa première titularisation à El Chadaille Bitshiabu, leur jeune défenseur central. D'un autre côté, il était moins satisfait de son comportement sur le bord du terrain, qui lui a valu un carton jaune-rouge pour insubordination. Le vétéran de 47 ans a immédiatement pris ses responsabilités. "C'était ma faute. L'arbitre avait parfaitement raison," a admis Rose, qui a été suspendu du bord du terrain après seulement 30 minutes.

