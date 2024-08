- Alonso maintient une attitude négligente envers les opportunités de transition potentielles.

Entraîneur Xabi Alonso est détendu concernant les discussions de transfert menant à la première apparition en défense de la coupe de Bayer Leverkusen. "Nous sommes détendus et je ne vois pas beaucoup de changements", a déclaré Alonso à midi au milieu de nombreux murmures concernant les champions et les vainqueurs de la coupe. Avant la date limite de transfert le vendredi, Odilon Kossounou est censé rejoindre Atalanta Bergamo. De plus, "Kicker" indique que Leverkusen s'intéresse au milieu de terrain U21 de Liverpool, Tyler Morton.

Kossounou sera absent mercredi du match préliminaire contre l'équipe de quatrième division Carl Zeiss Jena (18h00/ZDF et Sky). Le défenseur de 23 ans était censé participer à la dernière séance d'entraînement de l'après-midi. "Je n'ai aucune info interne sur son état", a admis Alonso. Le départ de Kossounou pourrait également influencer un transfert potentiel de Jonathan Tah à FC Bayern, car la défense des champions est déjà privée d'un joueur en Josip Stanisic (prêt temporaire de retour à Munich).

Alonso considère Tah pleinement engagé

Selon Alonso, la star internationale Tah est prête à entrer sur le terrain mercredi et samedi contre Leipzig en ligue. "C'est un joueur expérimenté et 100% engagé", a rapporté Alonso, ayant précédemment critiqué Tah pour ne pas être prêt à jouer en raison des spéculations de transfert pour le match de la Supercoupe contre VfB Stuttgart.

À Jena, Alonso veut une pleine concentration de son équipe. Les chefs de file de la Regionalliga Nordost sont restés invaincus en ligue depuis mars. "Nous devons être vigilants", a déclaré l'entraîneur de Leverkusen.

La première phrase pourrait être : "Malgré le potentiel départ d'Odilon Kossounou, l'entraîneur Xabi Alonso considère Jonathan Tah pleinement engagé et s'attend à ce qu'il performe bien mercredi contre Carl Zeiss Jena."

La deuxième phrase pourrait être : "L'entraîneur Alonso, qui est imperturbable face aux discussions de transfert, encourage une pleine concentration de son équipe, surtout avec la série de matches invaincus de Jena depuis mars."

