- Alonso accorde au FC Bayern une position privilégiée

Même si Bayer Leverkusen a connu une campagne impressionnante, remportant le doublé, l'entraîneur Xabi Alonso ne considère pas son équipe comme la favorite du championnat. Il a déclaré : "C'est totally irrelevant. Nous n'avons pas le statut de favoris. Selon moi, cette étiquette revient à FC Bayern Munich," a déclaré Alonso, ancien joueur de Munich, avant le match d'ouverture de la Bundesliga de Leverkusen contre Borussia Mönchengladbach (20h30/DAZN et Sat.1). Alonso met l'accent sur un bon départ au Borussia Park comme premier objectif. "Nous voulons commencer la saison du bon pied. Notre objectif est de nous qualifier pour les quatre premiers," a clarifié l'entraîneur espagnol.

En ce qui concerne l'équipe, l'entraîneur Alonso est satisfait après le match de la Supercoupe la semaine dernière. Martin Terrier, qui a rejoint récemment, et Victor Boniface, qui a été suspendu pour des fautes et un comportement antisportif lors de matchs de coupe, sont prêts à contribuer. Alonso n'a pas encore révélé son choix entre Lukas Hradecky et Matej Kovar pour le poste de gardien de but titulaire vendredi soir. Malgré son choix, il ne s'agit que de la rencontre à venir.

