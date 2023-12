Alok Vaid-Menon : "Il est temps d'adopter un nouveau paradigme de la beauté".

Lorsque j'ai dit pour la première fois à ma grand-mère que j'étais transgenre, elle m'a répondu : "Comment as-tu pu me faire ça ?". À ses yeux, mon parcours visait à la blesser et non à me guérir. Elle est finalement décédée sans jamais m'avoir vu tel que je suis. Lors de ses funérailles, j'ai dû m'habiller comme l'homme qu'elle voulait que je sois. J'ai pleuré : pour elle et pour moi.

Malgré l'invalidation constante, tant de personnes transgenres se transforment parce qu'elles savent qu'il y a une dignité tranquille et féroce à se regarder et à dire "voilà qui je suis".

Les personnes marginalisées apprennent dès leur plus jeune âge que la beauté est souvent une question de pouvoir. Nous voyons les plus beaux, les plus minces et ceux qui se conforment au genre être qualifiés de "beaux", tandis que les autres doivent passer leur vie à aspirer à leur ressembler.

Il est temps d'adopter un nouveau paradigme de la beauté.

La beauté consiste à se ressembler soi-même, même face à la répression sociale et culturelle. Accéder à cette beauté peut sembler impossible dans un système qui récompense le conformisme au détriment de la créativité. Mais, d'après mon expérience, un engagement en faveur d'une réalisation honnête de soi apporte une paix et une conviction inégalées.

En tant que personne visiblement non conforme au genre, je reçois souvent des conseils non sollicités sur mon apparence. Une fois, un parfait inconnu s'est approché de moi dans la rue et m'a dit : "Tu serais plus convaincant si tu te rasais. Je peux t'acheter un rasoir ?". Le fait de me voir marcher la tête haute - brun, barbu, avec un rouge à lèvres audacieux - était trop fort pour lui. Comme tant d'autres, cette personne a pris son insécurité pour la mienne.

Dans des moments comme celui-ci, je me demande à quel point la beauté peut être dangereuse.

Pourquoi les normes de beauté enracinées exigent-elles si souvent que certains d'entre nous deviennent invisibles pour que d'autres se sentent plus à l'aise ? La beauté a une façon de justifier la violation au nom de la bienveillance. Elle donne une légitimité à la manière dont nous contrôlons et limitons l'apparence des autres. "Je fais cela pour aider". La présomption est toujours : "Pourquoi personne ne voudrait-il être beau ?"

Mais à quelles normes de beauté sommes-nous tenus d'adhérer ?

La beauté normative n'est pas sûre. Si elle était universelle et juste, elle n'aurait pas besoin d'être constamment prouvée. Les différentes façons de voir ne seraient pas perçues comme une menace, mais simplement comme une autre façon d'être.

Pendant si longtemps, j'ai vécu ma vie en fonction des contraintes imposées par la société sur ce que j'étais censée être. Cela n'a pas fonctionné. J'aspirais à une façon d'être plus conforme à ce que je ressentais, et non à ce qu'on m'avait dit.

Après ma transition, je me suis juré de ne plus jamais compromettre ma dignité au profit de la sympathie.

Bien que je sois constamment harcelée pour cela, je peux continuer à avancer parce que je sais qui je suis.

Je sais maintenant qu'il y a autant de façons d'être belle qu'il y a de personnes. Alors que je poursuis mon chemin vers l'acceptation de soi, je vois beaucoup plus de beauté autour de moi.

Je suis fière de faire partie d'une génération d'artistes qui remettent en question la beauté traditionnelle et montrent au monde que la niche est la nouvelle norme. Nous n'essayons pas d'établir une nouvelle norme de beauté. Nous essayons plutôt de faire comprendre qu'il n'y a pas une seule façon d'être beau - il n'y a que votre façon d'être beau.

La beauté n'est plus dans les yeux de celui qui regarde. La beauté consiste à se ressembler soi-même.

