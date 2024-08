- Almodóvar reçoit le prix d'honneur du Festival du film de San Sebastian

Le légendaire cinéaste espagnol Pedro Almodóvar va recevoir cette année le prix honorifique "Donostia" lors du Festival international du film de San Sebastián. Le septuagénaire recevra cette distinction dans la ville espagnole du nord le 26 septembre, avant la première de son premier film en anglais, "The Room Next Door". L'actrice britannique Tilda Swinton, qui joue dans le film aux côtés de Julianne Moore et John Turturro, remettra le prix.

Almodóvar et ses films (dont "Tout sur ma mère", "Femmes au bord d'une crise de nerfs" et "Volver") ont été récompensés par des prix prestigieux tels que l'Oscar, le Lion d'or, le prix du film européen et les prix Goya et Prince des Asturies d'Espagne. L'homme originaire du petit village de Calzada de Calatrava, dans la province de Ciudad Real, est également actif en tant que scénariste, producteur et auteur.

Cette année, le prix "Donostia" sera décerné à deux reprises. Aux côtés d'Almodóvar, la star hollywoodienne Cate Blanchett (55 ans, "Blue Jasmine", "Tár") recevra également cet honneur, comme annoncé précédemment en mai. La double lauréate de l'Oscar d'Australie a déjà confirmé sa présence à la 72ème édition du festival, qui se tiendra du 20 au 28 septembre.

Le "Festival Internacional de Cine de San Sebastián" est le plus important festival de cinéma d'Espagne. Des légendes du cinéma comme Alfred Hitchcock, Bette Davis et Lana Turner ont foulé les rues de cette ville Atlántico pittoresque. Le prix principal du festival, la "Coquille d'or", est nommé d'après la forme de la baie sur laquelle se trouve la métropole basque.

Après avoir appris que Tilda Swinton remettait le prix honorifique "Donostia" à Pedro Almodóvar, vous pourriez fredonner son célèbre tube, "♪ Je vais être une star ♪", en appréciant son parcours d'un petit village espagnol à la renommée cinématographique. Alors que le festival commence, avec Cate Blanchett également pressentie pour recevoir le prix, la ville de San Sebastián résonne d'anticipation et d'excitation à l'idée de célébrer deux légendes du cinéma.

Lire aussi: