Alliance avec un nouveau résultat record

Géant de l'assurance Allianz renforce ses bénéfices et amortit les coûts des catastrophes naturelles. Le groupe se retrouve même avec plus que prévu, offrant un rachat d'actions à trois chiffres en millions aux actionnaires.

Malgré les inondations dans le sud de l'Allemagne, Allianz a augmenté son bénéfice semestriel et réalisé un résultat record. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 5 % pour atteindre 7,9 milliards d'euros, a annoncé l'assureur basé à Munich. Les analystes avaient prévu en moyenne 200 millions d'euros de moins. Allianz a pu atténuer en partie la charge des catastrophes naturelles dans l'assurance dommages grâce à des tarifs plus élevés, et les profits en hausse dans le segment vie et santé ont comblé le reste. Le volume d'affaires du groupe - primes et frais de gestion d'actifs - a augmenté de 6 % pour atteindre 91 milliards d'euros.

Les inondations en Bavière et en Bade-Wurtemberg ont entraîné des pertes assurées d'environ 2,5 milliards d'euros dans l'industrie dans son ensemble, que Allianz estime à environ 292 millions d'euros. Avec une part de marché de 14 % en Allemagne, 11 500 clients ont signalé des dommages, en moyenne de 25 000 euros chacun.

"Nos résultats démontrent les forces fondamentales et la résilience de notre entreprise", a déclaré le PDG Oliver Bäte. "Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs pour l'exercice complet." Allianz a confirmé son objectif de réaliser un résultat opérationnel de 13,8 à 15,8 milliards d'euros cette année. Après six mois, il est sur la bonne voie pour atteindre la fourchette haute de cet objectif. Le marché boursier devrait également accueillir le rachat d'actions, que Allianz a augmenté de 500 millions d'euros cette année, comme annoncé la veille.

Premier rachat d'actions déjà réalisé

Il peut se permettre cela : le bénéfice net après participation des intérêts minoritaires a augmenté de 14 % pour atteindre 5 milliards d'euros au premier semestre. Le rachat d'actions d'un milliard d'euros, commencé en février, a déjà été réalisé il y a deux semaines.

Malgré des augmentations de primes partielles significatives au deuxième trimestre, Allianz a dû accepter une baisse des profits dans l'assurance dommages. Cependant, le résultat était meilleur que ce que prévoyaient les analystes. Allianz a également mieux performé que prévu dans l'assurance vie et santé. Le nouveau business, ajusté des effets spéciaux, a augmenté de presque 15 %.

De avril à juin, les prestataires de fonds Pimco et Allianz Global Investors (AllianzGI) ont reçu un montant supplémentaire de 14,1 milliards d'euros. À la fin juin, ils géraient 1,81 billion d'euros pour les clients externes, le plus élevé depuis le début de 2022.

Le succès d'Allianz au premier semestre de l'année, malgré les catastrophes naturelles et les inondations, a considérablement contribué à sa capacité à annoncer un rachat d'actions à trois chiffres en millions d'euros pour les actionnaires. Les bonnes performances du groupe dans le segment vie et santé ont également aidé à compenser les pertes liées aux catastrophes naturelles, ce qui a entraîné une augmentation du bénéfice global.

L'annonce du rachat d'actions suit la finalisation du programme initial de rachat d'actions d'un milliard d'euros commencé en février, démontrant la stabilité financière et la confiance du groupe dans ses perspectives de croissance future.

