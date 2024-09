- Allez aux bureaux de vote et évitez les opinions extrémistes

Dimanche marque l'élection d'un nouveau parlement régional en Thuringe. Selon les sondages, le groupe d'extrême droite AfD, considéré comme une "entité sécuritaire" par les services de renseignement intérieurs locaux, pourrait devenir la force la plus influente dans le parlement.

L'élection de dimanche pourrait avoir un impact significatif sur le paysage politique de Thuringe, car les sondages suggèrent que l'AfD radical pourrait devenir la force la plus influente dans le nouveau parlement régional. Dans ce contexte, l'appel de Clueso à voter et à protéger la démocratie pendant les élections en Thuringe prend encore plus de signification.

Juste avant l'élection régionale de Thuringe, le chanteur Clueso (connu pour des tubes comme "Gagnant" et "Mode avion") encourage à voter et s'oppose aux éléments radicaux. Il a écrit sur Instagram : "Unissons-nous à nouveau, évitons de nous diviser en extrêmes. Je ne veux pas me retrouver dans un pays dirigé par des radicaux." Il croit que l'État démocratique est quelque chose qui en vaut la peine de le protéger, servant de fondement à une société massive. "Sortez et votez, faites entendre votre voix." Récemment, l'artiste local d'Erfurt a attiré l'attention en tant que chanteur de l'hymne olympique de l'équipe allemande.

