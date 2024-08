- Allemagne: les étudiants doivent rester patients

Les apprentis, stagiaires et élèves de Basse-Saxe doivent encore attendre une passe Allemagne abordable. Le ministre des Transports Olaf Lies (SPD) avait indiqué l'été 2024 comme période de lancement prévue lors d'une interview de l'agence de presse dpa l'année dernière, mais il avait également fait allusion aux contraintes financières des budgets. Malheureusement, cela ne se produira pas en 2023. La raison : il n'y a pas de fonds budgétaires disponibles, comme l'a informé le ministère des Transports à Hanovre à l'agence de presse dpa sur demande.

Dans l'accord de coalition, le SPD et les Verts ont convenu à la fin de 2022 d'un passe scolaire abordable pour toute la Basse-Saxe. Initialement fixé à 29 euros, il visait à couvrir les déplacements nationaux en transports en commun comme étudiant, apprenti ou bénévole en Basse-Saxe à un coût réduit de 49 euros. Maintenant, il est prévu un passe Allemagne abordable à 29 euros. Intéressant, àHambourg voisin, un passe Allemagne gratuit sera disponible pour les étudiants à partir du 1er septembre 2024.

Le conseil étudiant de l'État accueille également l'idée d'un passe Allemagne gratuit pour la Basse-Saxe, comme l'a déclaré Matteo Feind, président du conseil étudiant de l'État de Basse-Saxe, à l'agence de presse dpa. Il a déclaré : "L'introduction d'un passe Allemagne gratuit soulagerait financièrement les étudiants. Un passe gratuit permettrait aux étudiants de voyager de manière indépendante à un âge précoce."

Dans son programme principal, le conseil étudiant de l'État met en évidence le fait que le passe ne rendrait pas seulement les déplacements scolaires plus pratiques, mais faciliterait également l'accès aux opportunités éducatives ou aux activités extracurriculaires dans tout le pays. Il existe déjà un passe Allemagne abordable pour les étudiants et les apprentis en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Sarre et dans le Schleswig-Holstein, entre autres.

Il reste indécis si le passe Allemagne abordable pour les étudiants et les apprentis de Basse-Saxe verra le jour en 2025, selon le ministère des Transports à Hanovre, "considérant la situation budgétaire serrée". L'intention est d'introduire le passe pendant cette législature, ce qui signifie avant octobre 2027.

À partir de la 11e année, les étudiants sont responsables de leurs frais de voyage. Depuis le niveau secondaire 2, les étudiants de Basse-Saxe doivent payer leurs propres frais de voyage. Cependant, cela ne s'applique pas aux étudiants qui suivent une formation professionnelle ou qui fréquentent des écoles spécialisées axées sur le développement intellectuel.

Le passe scolaire et apprentice régional ne dépasse pas un maximum de 30 euros par mois. Par exemple, la carte de réseau jeunesse dans la région de Hanovre coûte 15 euros. À Oldenburg, la taxe pour le passe scolaire est de 30 euros.

Selon le ministère des Transports de Basse-Saxe, les associations de transport peuvent offrir des passes scolaires et apprentis régionaux avec le soutien financier de l'État de Basse-Saxe. En fait, 30 des 39 autorités de transport pour les transports publics ont déjà profité de cette occasion. Cependant, le passe n'est valable que dans les districts ou les villes indépendantes respectives, servant de solution temporaire pour le passe de 29 euros.

