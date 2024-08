Allemagne: inondations et arrêt de train

Selon le district de Karlsruhe, plusieurs endroits ont été touchés par des inondations importantes. À Heidelsheim, la population a été alertée par une application d'alerte dans la nuit pour évacuer les sous-sols et les rez-de-chaussée et se rendre aux étages supérieurs. La municipalité de Gondelsheim a décrit la situation sur le réseau social Facebook comme une "situation d'urgence absolue". À Bruchsal, la zone autour de la gare a été inondée le matin, entraînant l'interruption du trafic ferroviaire et des coupures de courant partielles.

Dans tout le district de Karlsruhe, les forces de secours ont été déployées pour environ 500 incidents jusqu'à minuit, selon l'administration du district. À Gondelsheim, un bénévole a été blessé lors du transport de sacs de sable, sans autres blessures signalées pour l'instant.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il y a eu de nombreux déploiements d'urgence en raison de rues et de caves inondées, notamment à Mönchengladbach et Oberhausen. À Wesel, les secours ont dû retirer des bornes dans un parking en raison de scènes chaotiques près d'un lac, avec tous les baigneurs essayant de partir en même temps.

Des arbres déracinés et des coups de foudre ont causé des dommages supplémentaires, avec des conséquences significatives pour les passagers ferroviaires. En Bavière, un train Eurocity a heurté un arbre qui était tombé sur les rails près de Bad Endorf, selon les chemins de fer. Les environ 260 personnes à bord ont été évacuées, et la section de voie affectée a été fermée pendant environ cinq heures et demie.

Dans la ville de Basse-Saxe d'Augustfenn, un express régional a également heurté un arbre, selon la police. Environ 130 passagers ont dû attendre dans le train pendant trois heures avant de pouvoir en sortir aux alentours de minuit. Ils ont ensuite été pris en charge dans une salle omnisports voisine.

À Hennef, ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un train S-Bahn a été bloqué car des branches s'étaient emmêlées dans la ligne aérienne. Le train, transportant 200 à 300 passagers, a dû être évacué. Un autre train S-Bahn a été positionné à côté de lui sur la voie afin que les passagers puissent transférer via des rampes.

Un coup de foudre a allumé un incendie dans une maison mitoyenne à Linkenheim-Hochstetten dans le district de Karlsruhe, selon les pompiers. Environ 80 services d'urgence étaient sur place, mais personne n'a été blessé. À Grevenbroich, ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il y a également eu des coups de foudre importants, avec deux maisons touchées. L'incendie causé par la foudre a été rapidement éteint.

Selon le service météorologique allemand (DWD), les orages ont suivi le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent. La température la plus élevée a été enregistrée le mardi à 36,5 degrés Celsius à Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat. Le service météorologique signale que la situation des orages n'est pas encore terminée et que des orages forts sont attendus le mercredi, en particulier dans le nord du pays.

**Malgré l'urgence et le chaos, les habitants évacués à Gondelsheim sont restés relativement calmes, ne montrant aucun signe de comportement furieux.

