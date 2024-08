- Allegations de pornographie enfantine: absence de publications sur les réseaux sociaux pour les politiciens de gauche

Au milieu de la course politique en Thuringe, les allégations d'implication dans la pornographie enfantine d'un membre de la gauche continuent de susciter la controverse. Le secrétaire général de l'CDU, Christian Herrgott, a plaidé en faveur de l'expulsion du député de la gauche dans une interview avec "Bild". Il a déclaré : "Le député de la gauche se moque ouvertement de sa faction et de son parti avec son silence. Si la gauche parle de décence et d'intégrité à tout bout de champ, il est grand temps que les actions concordent avec ces valeurs dans cette situation spécifique."

Le ministre-président Bodo Ramelow de la gauche a déclaré lors d'un événement de campagne électorale à Erfurt que le député impliqué doit régler la situation personnellement, mais qu'il ne sera plus éligible pour un poste politique à l'avenir. L'individu présumé coupable occupe une place prometteuse sur la liste de la gauche en Thuringe et pourrait potentiellement récupérer un siège à l'assemblée législative en tant que député après l'élection. Selon un porte-parole de la gauche, les procédures légales l'empêchent d'être retiré de la liste. Cependant, il ne fera pas partie de la nouvelle faction de la gauche. Une expulsion du parti ne peut avoir lieu qu'après une condamnation définitive.

Il y a environ deux semaines, le bureau du suspect à l'assemblée législative de Thuringe a été perquisitionné, ainsi que d'autres lieux. Le parquet enquête sur des accusations d'obtention et de détention de pornographie enfantine. L'accusé n'a pas encore commenté les allégations.

La campagne électorale en Thuringe est devenue de plus en plus complexe en raison des allégations de pornographie enfantine contre un membre de la gauche.

