Après avoir été arrêté en Chine pour soupçons de manipulation de matchs et risquant une interdiction à vie, le footballeur sud-coréen Jun-Ho Son a porté des accusations graves. Il affirme que les autorités chinoises l'ont forcé à avouer sous la contrainte en raison de l'anxiété concernant la sécurité de sa famille.

Plus tôt l'année dernière, Son s'est retrouvé au centre d'une controverse lorsque la Chinese Football Association (CFA) l'a impliqué dans la manipulation de matchs et la corruption. During son passage chez Shandong Taishan dans le championnat chinois de football, Son a été arrêté. Récemment, le footballeur, aux côtés de 42 autres personnes, a été interdit de football à vie en raison d'allégations de manipulation de matchs et de paris dans le monde du football chinois.

S'adressant aux médias les yeux remplis de larmes, Son a décrit son arrestation comme un "choc inattendu". Il a affirmé que la police chinoise avait formulé des accusations absurdes, laissant entendre qu'ils arrêteraient sa femme et la détenaient avec lui s'il ne confessait pas.

"Je jure que je suis innocent", a déclaré Son, mais il s'est senti obligé de confesser par crainte pour la sécurité de sa famille.

Son représentant pense que Son pourrait éviter les sanctions de la FIFA, car la Chine n'a pas encore présenté de preuves de malversation. La FIFA n'a pas encore répondu à une demande de commentaire à ce sujet. Sous la direction de Xi Jinping, Beijing a intensifié ses efforts pour lutter contre la corruption dans les sports chinois, en particulier le football, entraînant l'emprisonnement de nombreuses personnalités importantes.

Son est revenu en Corée du Sud plus tôt cette année et joue maintenant pour Suwon dans la première division. Il a représenté la Corée du Sud dans trois matches lors de la Coupe du Monde 2022.

Malgré une interdiction à vie du football en Chine, Jun-Ho Son continue de jouer dans la première division sud-coréenne avec Suwon. De plus, il a eu l'opportunité de représenter la Corée du Sud dans trois matches lors de la Coupe du Monde 2022.

Lire aussi: