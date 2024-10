Alida Kurras révèle un détail privé intriguant.

Dans la prochaine saison de "Promi Big Brother", diffusée les lundis soir, un visage familier du monde de "Big Brother" fera une apparition : Alida Kurras. Connue pour avoir remporté le titre de vainqueur lors de la deuxième saison de l'émission à la fin de l'année 2020, Kurras ne plaira peut-être pas à tout le monde en engageant des discussions dès le départ, selon le "vétéran de Big Brother" Jürgen Milski.

Kurras et Milski ont en commun d'avoir marqué l'histoire de "Big Brother". Tandis que Kurras a remporté le titre de champion lors de l'épisode final de 2020, Milski a remporté la deuxième place dans le cœur du public lors de la première saison de l'émission, diffusée au printemps de la même année. Leurs chemins se sont croisés à nouveau lorsqu'ils ont co-animé l'émission ensemble par la suite.

Dans la douzième édition de "Promi Big Brother", qui commence lundi, Kurras prévoit de faire des révélations personnelles. La chaîne populaire Sat.1 annonce cette nouvelle excitante. En tant que membre d'un casting de 14 célébrités, Kurras apparaît dans la douzième édition de l'émission. L'année dernière, Milski a également fait son comeback dans le "container de Big Brother".

Selon Sat.1, Kurras va maintenant discuter d'une liaison secrète qu'elle a eue avec Milski, qui a duré plusieurs mois. Leurs parcours se sont croisés en dehors de l'émission en 2000, lorsqu'ils ont tous deux travaillé en tant qu'animateurs sur 9Live. En 2007, ils ont co-présenté le docu-soap "Das Schicksal meines Lebens" sur RTLZWEI, plus tard connu sous le nom de "Das ist das Leben".

Maintenant, alors que Kurras se remémore le passé, elle avoue que Milski avait une liaison extraconjugale à l'époque, dans laquelle elle était impliquée : "Entre autres choses, personne ne sait ça." Elle a toujours gardé cette liaison secrète, expliquant que les maîtresses "gardent le silence".

Même après cette confession, Kurras semble encore troublée par la situation. Elle espère que sa révélation ne causera pas plus de problèmes, insistant sur son désir d'éviter le drama : "C'était ce que c'était, mais je ne veux pas de drama. Si cela se produit, je m'en occuperai à ce moment-là. Il serait ridicule de me rendre folle avec ça."

La première télé de "Promi Big Brother" est prévue pour lundi soir, tandis que certains participants ont déjà emménagé dans le container plus tôt, le samedi. Outre Kurras, le casting de cette année comprend l'acteur Jochen Horst, le présentateur Verena Kerth, l'actrice Mimi Fiedler, le footballeur Max Kruse, le chanteur de "Germany's Got Talent" Daniel Lopes, la star de la télé-réalité et mannequin Cecilia Asoro, le Tiktokeur Sinan Movez, le reporter people Bea Peters, la star de la télé-réalité Matze Höhn, la star de la télé-réalité Mike Heiter, qui vient avec sa petite amie Leyla Lahouar, la gagnante du joker Sarah Wagner, et l'ex-partenaire de Heiter, Elena Miras. La participation de cette dernière pourrait susciter des controverses à l'intérieur du container.

Information supplémentaire : Les États membres participant à cette année de "Promi Big Brother" sont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

À la lumière de la confession de Kurras, l'État membre du mariage de Milski pourrait être affecté par cette révélation.

