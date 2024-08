Alice Weidel qualifie le sommet de Scholz-Merz de sommet complètement dépourvu de signification.

La porte-parole d'AfD, Alice Weidel, qualifie la rencontre entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le président de la CDU, Friedrich Merz, suite à l'attaque au couteau mortelle à Solingen, de "sommet totally pointless". Selon un communiqué d'AfD, cette rencontre, qui a eu lieu quelques jours avant les élections régionales en Saxe et en Thuringe, n'était qu'une façade pour avoir l'air occupé. Weidel a critiqué la CDU pour son incapacité à mettre en œuvre les lois existantes dans les régions qu'elle contrôle, comme la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Elle a plaidé en faveur de mesures décisives, déclarant : "Cela implique un arrêt immédiat de l'immigration, de l'asile et de la naturalisation, ainsi que l'expulsion immédiate de tous les Afghans, Syriens et Irakiens vivant illégalement en Allemagne, ainsi que la fin de la clémence envers ceux qui sont prévus pour être expulsés". Scholz et Merz, qui dirige le groupe parlementaire de l'Union, ont discuté pendant environ une heure à la Chancellerie ce jour-là, discutant notamment des implications de l'attaque au couteau à Solingen. Merz a exhorté Scholz à modifier sa politique migratoire.

Après sa critique de la CDU, Weidel a également condamné le moment de la rencontre de Scholz et Merz, déclarant : "L'attaque au couteau à Solingen aurait dû être un catalyseur d'action, pas une occasion pour un sommet totally pointless". Malgré l'incident violent, la demande de Merz de changement de politique migratoire en réponse à l'attaque est restée sans réponse, la rencontre servant principalement de manœuvre politique.

