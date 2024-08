Alice est de la CDU, elle est l'un de ses membres estimés.

Beaucoup d'Allemands ne sont pas favorables à l'entrée de l'AfD au gouvernement après les élections régionales de l'Est. Cependant, le parti s'efforce de convertir ses résultats prometteurs dans les sondages en pouvoir. Ainsi, la co-présidente de l'AfD, Alice Weidel, essaie de se faufiler dans le cercle de la CDU.

À l'approche des élections régionales en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, Alice Weidel, co-présidente de l'AfD, a rendu visite à la CDU avec une proposition de coalition potentielle. Elle a déclaré au "Welt am Sonntag" : "Nous de l'AfD sommes ouverts aux coalitions avec la CDU si cela est possible et que l'Union est d'accord." Elle a ajouté : "Nous le devons à nos électeurs, donc la balle est dans le camp de la CDU."

Selon les derniers sondages, l'AfD est en tête en Thuringe et dans le Brandebourg, et elle est au coude à coude avec la CDU en Saxe. Cependant, la formation du gouvernement dans les trois États devrait être un défi en raison du refus déclaré de la CDU de former des coalitions avec l'AfD. Des coalitions majoritaires ne pourraient être possibles qu'avec l'AfD ou le parti de gauche, dirigé par Sahra Wagenknecht.

Selon le dernier sondage du "Welt am Sonntag", 55 % des Allemands s'opposent à ce que l'AfD joue un rôle au gouvernement après les élections régionales de l'Est. L'AfD est considérée comme étant rigidement d'extrême droite en Saxe et en Thuringe, et comme un cas suspect d'extrême droite dans le Brandebourg.

Ce serait le glas de la CDU

Le président de la CDU, Friedrich Merz, a mis en garde les unités de l'Est de son parti contre les risques de s'associer à l'AfD. "Ce serait la fin de la CDU", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. "L'AfD vise à détruire la CDU, et nous ne devons pas serrer la main à ceux qui veulent nous éliminer politiquement."

Avant les élections régionales en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, il y a une minorité de nos membres qui pensent que nous devrions collaborer avec l'AfD, a déclaré Merz. "Mais la majorité" s'y oppose, a-t-il précisé. La CDU doit clarifier "que

