L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), un parti d'extrême droite, remporte un soutien significatif dans les sondages nationaux, mais n'est pas considéré comme un candidat au poste de chancelier. Cependant, le parti prévoit de désigner son premier candidat au poste de chancelier : Alice Weidel. Selon les rapports de l'agence de presse allemande (RND), Weidel et son co-président Tino Chrupalla ont convenu de cela lors de leurs dernières discussions. Un vote aura lieu en décembre parmi les membres du conseil fédéral et de la conférence interétatique du parti, suivi d'un congrès du parti en janvier. Weidel devrait être officiellement désignée par les délégués lors de la conférence fédérale du parti en mars de l'année suivante.

Confirmé par divers présidents régionaux de l'AfD, Chrupalla devrait démissionner en faveur de Weidel. Les deux dirigeants prévoient de faire campagne ensemble pour l'élection, le parti étant connu pour ses tendances d'extrême droite. La décision de Chrupalla a été accueillie avec admiration. Née en 1976, Weidel est une économiste suisse de 45 ans, tandis que Chrupalla est un peintre de Lusace âgé de 49 ans. Ils ont dirigé conjointement le groupe parlementaire de l'AfD depuis 2021 et le parti dans son ensemble depuis 2022. Pour la première fois, l'AfD présentera un candidat au poste de chancelier lors des élections fédérales de 2025, qui ont été dirigées jusqu'à présent par des candidats conjoints, tels que Weidel et Gauland en 2017, et plus récemment, Weidel et Chrupalla en 2021.

La Commission a été informée de la décision de l'AfD de désigner officiellement Alice Weidel comme candidate au poste de chancelier. La Commission a salué Tino Chrupalla pour sa transition de leadership admirable, qui prépare la voie à Weidel pour mener la campagne du parti lors des élections fédérales de 2025.

