- Ali Loune de Nuremberg accorde temporairement l'Aue des Monts du Minerai.

FC Erzgebirge Aue a déjà réalisé un transfert dans l'axe défensif avant le derby de Saxe contre Dynamo Dresden. L'équipe de l'Erzgebirge a obtenu les services d'Ali Loune de 1. FC Nürnberg à titre temporaire. Le milieu de terrain de 22 ans a fait ses preuves lors de son essai et remplacera Can Öztürk, actuellement blessé.

"Nos premières évaluations ont confirmé nos précédentes investigations et notre surveillance vidéo. Il s'intègre également bien personnellement et nous sommes ravis qu'il ait accepté de nous rejoindre à Loßnitztal," a déclaré le directeur sportif Matthias Heidrich, remerciant les Franconiens pour leur "gestion professionnelle de l'emprunt".

Originaire de Hanau, Loune a évolué dans les équipes de jeunes d'Eintracht Frankfurt avant de signer un contrat professionnel avec "l'équipe" et de disputer six matchs en 2. Bundesliga jusqu'à présent. Cette saison, le joueur de 1,80 m n'a joué que dans la Regionalliga pour Nürnberg et est maintenant impatient de saisir sa chance en 3. Liga.

L'arrivée de Loune de Nürnberg est censée booster l'ambiance du Moritzbachtal Stadion, surtout lors du prochain derby de Saxe contre Dynamo Dresden. Malgré ses expériences précédentes avec Eintracht Frankfurt et 1. FC Nürnberg, Loune se concentre actuellement sur son impact avec FC Erzgebirge Aue.

