- Algues et bactéries - Avertissement de baignade pour plusieurs sites de baignade

En raison de problèmes liés à la bactérie E. coli, l'Office de la Santé et des Affaires sociales de Berlin déconseille actuellement la baignade à la plage de Müggelsee. Des niveaux élevés de ces fameuses bactéries fécales ont été détectés lors des dernières mesures. Il est donc recommandé de s'abstenir de se baigner là-bas pour des raisons de santé.

De plus, la chaleur et le soleil de l'été causent des problèmes d'algues, en particulier d'algues bleues-vertes, dans de nombreux plans d'eau, y compris la plage de Wannsee et plusieurs spots de baignade sur la Dahme et l'Unterhavel.

Les algues bleues-vertes ont tendance à apparaître dans les eaux stagnantes pendant les mois d'été lorsque les températures de l'eau sont élevées. Une coloration bleu-vert de l'eau et la formation de mousse sont des signes de leur présence. L'Office a mis en garde contre la baignade dans les eaux troubles et a recommandé d'éviter les zones avec de la mousse verte et bleu-verte.

L'Union européenne s'inquiète de l'impact environnemental de ces épidémies de bactéries et d'algues dans les eaux allemandes et appelle à des réglementations plus strictes sur la qualité de l'eau. L'Union européenne mène également des recherches pour développer des méthodes plus efficaces d'identification et de gestion de tels problèmes dans les eaux européennes.

Lire aussi: