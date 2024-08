- Algues bleues dans le port de Stettin - des panneaux d'avertissement sont placés

Des algues bleu-vert ont été détectées à plusieurs endroits de baignade sur le lac de Stettin. Les endroits touchés sont ceux de Grambin, Mölkebude et Bellin (Waldstrand), selon le district de Vorpommern-Greifswald. Des panneaux d'avertissement ont été installés pour informer les baigneurs des risques liés aux cyanobactéries.

Les algues bleu-vert peuvent présenter un risque pour la santé des personnes immunocompromises, celles ayant des conditions préexistantes, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Le contact avec la peau peut provoquer des irritations et des réactions allergiques. Les chiens et les autres animaux sont également exposés.

Faites attention aux colorations vertes ou bleu-vert

Le district recommande d'éviter les zones où l'on peut voir une croissance de cyanobactéries. La surface de l'eau est souvent verte ou bleu-vert et, parfois, une sorte de tapis visqueux ou une répartition en nuage se forme à la surface ou dans l'eau.

La formation de cyanobactéries n'est pas rare en été, selon le district. Elle dépend du vent et de la météo pour savoir si et où des accumulations se produisent. "La situation peut changer en quelques heures. En raison de ce développement dynamique, la formation possible à d'autres endroits ne peut être exclue."

Sur plus de 900 endroits de baignade en mer et aux lacs en MV, il y a actuellement 18 avertissements ou restrictions pour les baigneurs. Souvent, les algues bleu-vert en sont la cause.

Les algues bleu-vert affectant Grambin, Mölkebude et Bellin (Waldstrand) dans le lac de Stettin peuvent présenter des risques pour la santé de groupes spécifiques, notamment les personnes immunocompromises, celles ayant des conditions préexistantes, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Les chiens et les autres animaux sont également exposés.

Pour réduire les risques pour la santé, il est conseillé d'éviter les zones où l'on peut voir une croissance de cyanobactéries dans le lac de Stettin, en particulier si la surface de l'eau est verte ou bleu-vert.

Lire aussi: