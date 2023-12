Alexia Putellas : La meilleure joueuse estime que le football féminin sera respecté dans le monde entier d'ici cinq ans.

Elle était la joueuse vedette d'une équipe du FC Barcelona Femení qui a dominé l'Espagne et l'Europe en 2021, et elle avait déjà reçu en novembre le Ballon d'Or Féminin, qui récompense chaque année la meilleure joueuse du monde.

Ce succès ne lui est pas monté à la tête pour autant et la milieu de terrain espagnole de 27 ans a plus que jamais envie d'étoffer son palmarès.

"Je n'ai pas encore réalisé ce qui s'est passé", a-t-elle déclaré à Becky Anderson, de CNN, à Dubaï, avant la cérémonie de remise des prix du 27 décembre. "Et je n'ai pas vraiment envie de le faire parce que c'est une façon de rester motivée et d'être meilleure chaque jour - et ce que nous avons vécu n'a pas d'importance, pour que nous puissions revenir en arrière et le répéter".

Il ne sera pas facile de faire mieux, et encore moins de répéter ses exploits de la saison dernière. Putellas a mené le Barça à un triplé sans précédent en remportant la Ligue des champions féminine, la Ligue espagnole et la Coupe d'Espagne.

Tout au long du parcours, son équipe a été totalement dominante, marquant 208 buts au cours de la saison 2020/21 et n'en encaissant que 25. Le point culminant a été la victoire 4-0 sur Chelsea en mai pour remporter la Ligue des champions féminine pour la première fois.

Les résultats de cette saison ont souvent ressemblé à des scores de rugby : 10-1 contre Séville ; 8-1 contre la Real Sociedad ; 9-1 contre Alavés ; 8-0 contre Villarreal ; 6-0 contre la Juventus ; 4-0 contre Arsenal - et la liste est encore longue.

Putellas attribue cette forme sensationnelle à la confiance dans le style de jeu de l'équipe et au temps passé ensemble.

"Nous sommes convaincus à 100 % que cela nous mènera au succès... tout cela nous aide à atteindre de grands objectifs.

L'écart salarial se réduit, mais reste insuffisant

La domination des Blaugranaest favorisée par le fait que le club valorise clairement l'équipe Femení, qui est devenue professionnelle en 2015.

Selon son rapport annuel, le club dans son ensemble a dépensé plus de 8 millions de dollars en salaires et autres dépenses pour son équipe féminine en 2020/21. En août, pour la première fois en 40 ans, la célèbre académie La Masia - qui compte parmi ses diplômés les grands noms du football que sont Lionel Messi, l'actuel entraîneur masculin du Barça Xavi et Andrés Iniesta - a ouvert ses portes aux étudiantes.

"Le Barça a créé la structure d'une équipe féminine d'élite, [au] plus haut niveau mondial, qui peut être autosuffisante", a déclaré M. Putellas. "Mais je tiens à dire que l'investissement, le pari et la foi dans ce projet se sont maintenus même lorsque nous ne pouvions pas gagner le championnat, par exemple, ou un championnat international.

Cet investissement a en effet porté ses fruits. En se qualifiant pour la Ligue des champions cette année, l'équipe est assurée de recevoir un paiement d'au moins 452 000 dollars.

Cette somme a considérablement augmenté depuis que l'équipe a remporté ses six matches de groupe. Les vainqueurs de cette édition gagneront 1,58 million de dollars lors de la finale. La cagnotte globale de 27 millions de dollars pour la compétition de cette saison est quatre fois plus importante que l'année dernière : un signe que le football féminin connaît une croissance exponentielle en Europe.

"Ils [Barcelone] me traitent à 100 % comme une footballeuse, le sexe n'a pas d'importance", a déclaré Mme Putellas. "Il y a vingt ans, la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui et je suis sûre qu'elle évoluera encore plus dans cinq ans. La profession de footballeuse sera respectée dans le monde entier, malgré les différentes cultures ou religions.

Pourtant, l'écart de prix et de salaires entre le football masculin et le football féminin est astronomique. Le vainqueur de l'édition masculine de la Ligue des champions de cette année peut s'attendre à recevoir plus de 60 millions de dollars au minimum, avant que les primes de victoire ne soient versées. Lionel Messi, légende du Barça et star actuelle du PSG, a reçu 167 millions de dollars pour chacune de ses quatre dernières saisons au club.

L'ensemble de la carrière de Putellas s'est déroulé dans le feu du débat mondial sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes dans le sport. La disparité des salaires a été un sujet particulièrement controversé, mis en lumière par la joueuse de football américaine Megan Rapinoe. Elle fait partie des 28 membres actuels et anciens de l'équipe nationale féminine des États-Unis qui luttent pour l'égalité salariale dans le cadre d'un procès en cours contre la Fédération américaine de football.

"À chaque fois, nous nous rapprochons, mais il y a encore des lacunes", a déclaré Mme Putellas. "Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et je sais maintenant que ma voix est importante. En fait, je suis là pour ça".

Des débuts modestes

M. Putellas a grandi loin des paillettes et du glamour d'une soirée de remise de prix à Dubaï.

Née à Mollet del Vallès, dans la banlieue de Barcelone, son plus grand supporter était son père, décédé, qui a toujours soutenu le club pour lequel elle joue aujourd'hui.

"La vérité, c'est que ce qui me fait mal, c'est qu'il n'a pas pu vivre avec moi tout ce qui m'arrive aujourd'hui : jouer avec le club que nous avons toujours soutenu, et tout ce qui se passe, les titres. C'est ce que je regrette".

Putellas contrôle le ballon lors d'un match de la Ligue des champions féminine de l'UEFA en décembre.

La célébrité ne l'a pas changée et elle a toujours les mêmes amis que dans son enfance. Ils ne s'intéressent pas au football, ni à sa carrière, qu'elle considère comme une échappatoire au jeu.

"Ils m'aident beaucoup et m'aident à ne jamais oublier d'où je viens et ce que j'ai fait pour être là où je suis aujourd'hui.

Putellas considère désormais sa carrière de joueuse comme un exemple de ce que les jeunes filles peuvent accomplir, et le football lui-même comme un "reflet de la société".

"Je crois que le football est un moyen de mettre fin à de nombreuses inégalités historiques concernant les femmes ou la façon dont nous les voyons", a-t-elle déclaré à CNN. "En tant que porte-parole, nous pouvons donner la parole aux femmes qui veulent [jouer] et ne peuvent pas le faire parce que personne ne crée de structures ou d'équipes.

Se remémorant sa propre enfance et les personnes qui l'ont inspirée, elle a déclaré qu'elle "n'est jamais restée immobile".

Elle ne l'a certainement pas fait en 2021. Elle a terminé l'année avec un triplé lors de son dernier match avant de prendre un repos bien mérité à Dubaï pendant la trêve hivernale du club.

Le Barça semble bien parti pour remporter une nouvelle saison, et en 2022, elle espère rendre les habitants de Mollet del Vallès encore plus fiers.

