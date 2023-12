Alexander Zverev : l'ATP va enquêter sur les allégations d'abus domestiques

L'ATP a déclaré dans un communiqué qu'elle "condamne pleinement toute forme de violence ou d'abus et enquêtera sur de telles allégations liées à la conduite d'un tournoi membre de l'ATP".

Dans une interview accordée à Slate en août, l'ex-petite amie de l'Allemand, Olya Sharypova, l'a accusé d'avoir abusé d'elle physiquement et émotionnellement lors du Masters 1000 de l'ATP à Shanghai en 2019.

Zverev a été interrogé sur ces allégations lors d'une conférence de presse avant l'US Open 2021 en août et il a nié les allégations.

"J'ai toujours dit que les allégations et tout ce qui a été dit sont faux", a-t-il déclaré.

Le joueur de 24 ans a également écrit sur Twitter en août qu'il n'y avait pas eu d'abus.

"J'ai engagé mes avocats allemands et américains dans cette affaire. Ils ont déjà obtenu une injonction préliminaire contre la source et l'auteur qui ont publié les fausses allégations. Le tribunal a suivi nos arguments et déclare que les accusations suscitées sont diffamatoires et fausses. Les avocats ont donc engagé des poursuites contre la source et l'auteur.

"Je nie catégoriquement et équivoquement avoir abusé d'Olya. Je soutiens également pleinement la création d'une politique de l'ATP en matière de violence domestique".

Zverev a également déclaré à CNN qu'il avait "demandé à l'ATP d'ouvrir une enquête indépendante depuis des mois".

"Comme je l'ai déjà dit, je nie catégoriquement et sans équivoque toutes ces allégations.

En ce qui concerne l'enquête de l'ATP, le directeur général de l'organisation, Massimo Calvelli, a déclaré dans un communiqué : "Les allégations soulevées à l'encontre d'Alexander Zverev sont sérieuses et nous avons la responsabilité d'y répondre. Nous espérons que notre enquête nous permettra d'établir les faits et de déterminer les mesures de suivi appropriées.

"Nous comprenons que Zverev accueille favorablement notre enquête et reconnaissons qu'il a nié toutes les allégations. Nous suivrons également toute évolution juridique à la suite de l'injonction préliminaire obtenue par Zverev devant les tribunaux allemands."

Sharypova a également affirmé que Zverev avait tenté de l'étouffer avec un oreiller dans une chambre d'hôtel à New York avant qu'elle ne s'enfuie pieds nus, craignant pour sa vie.

Des captures d'écran de messages WhatsApp montrées à CNN Sport semblent suggérer que l'incident présumé s'est produit le 23 août 2019, un mois et demi avant le Masters de Shanghai. En octobre dernier, Zverev a déclaré que les allégations étaient "tout simplement fausses".

Sharypova a déclaré à Slate que sa décision de parler n'était pas liée à Zverev.

"Je voulais être publique, être honnête avec vous tous", a-t-elle déclaré. "Beaucoup de filles dans cette situation se taisent. Elles n'en parlent pas parce qu'elles ont peur des commentaires disant que ce n'est pas vrai et d'autres choses de ce genre. Je voulais juste montrer qu'il n'est pas difficile d'en parler.

"C'est déjà arrivé dans la vraie vie, vous l'avez déjà vécu. Vous savez que vous avez dit la vérité, vous savez que vous n'êtes pas une mauvaise personne et que vous ne méritez pas cela.

Source: edition.cnn.com