Alexander Zverev est de retour dans une forme impressionnante.

Alexander Zverev se qualifie avec assurance pour les quarts de finale du Cincinnati Open sur sa route vers l'US Open. Le joueur de 27 ans bat facilement le Russe Karen Khachanov. Il semble avoir surmonté les problèmes de santé qui le tracassaient récemment.

Alexander Zverev a montré une forme améliorée dans ses préparatifs pour l'US Open. Le meilleur joueur de tennis allemand a commencé le Masters ATP de Cincinnati avec une victoire facile 6:3, 6:2 contre le Russe Karen Khachanov et se trouve maintenant en quarts de finale. Zverev, tête de série numéro 3, avait un bye au premier tour de cet événement sur dur. Son prochain adversaire en Ohio sera l'Espagnol Pablo Carreno Busta.

"Je me sens bien sur le court, toute la semaine", a déclaré Zverev après sa victoire : "Je ne me sentais pas bien à Montréal, même dans les matchs que j'ai gagnés. J'espère que ma forme continuera à s'améliorer et que je pourrai jouer un bon tennis." Zverev a connu un parcours tumultueux en préparation du tournoi majeur de New York (débutant le 26 août), lutter contre des problèmes de santé tout au long du chemin. Il a été éliminé en quarts de finale aux Jeux Olympiques et a dû subir des examens médicaux par la suite. Il a également été éliminé en huitièmes de finale au Masters de Montréal, toussant fréquemment et se plaignant de problèmes respiratoires contre l'Américain Sebastian Korda.

Contre Khachanov, Zverev a remporté une victoire confortable, dominant le joueur de 27 ans et s'imposant 6:3, 6:2 en seulement 1 heure et 21 minutes. C'était sa 50ème victoire de la saison. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, Zverev a également battu un Russe en finale, s'imposant 6:3, 6:1 et devenant le premier Allemand à remporter une médaille d'or en simple.

Zverev tentera à nouveau de remporter son premier titre du Grand Chelem à l'US Open de New York. En 2020, il était à deux points de la victoire avant de s'incliner face à Dominic Thiem en cinq sets.

