Alexander Zverev déclare qu'il y aurait "probablement plus" de cas de Covid-19 à l'Open d'Australie si les contrôles étaient renforcés.

Mercredi, le Français Ugo Humbert a été contrôlé positif au Covid-19 lors d'un test effectué avant son départ, après sa défaite au premier tour contre son compatriote Richard Gasquet.

"Il y a pas mal de joueurs qui l'avaient quand ils sont arrivés, et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui l'ont maintenant", a déclaré Zverev aux journalistes après sa victoire au deuxième tour contre John Millman.

"Nous ne sommes pas testés, donc je pense que si nous étions testés, il y aurait probablement plus de résultats positifs qu'aujourd'hui, d'une certaine manière.

Tous les joueurs doivent être entièrement vaccinés pour pouvoir participer à l'Open d'Australie, à moins qu'ils ne bénéficient d'une exemption médicale valable.

Dans une interview accordée jeudi à Nine Network, Craig Tiley, directeur de Tennis Australia, a déclaré que les joueurs devaient se soumettre à un test dès leur arrivée en Australie, puis entre cinq et sept jours après leur arrivée.

Il a ajouté que les tests sont obligatoires si un joueur présente des symptômes de Covid-19.

CNN a contacté Tennis Australia au sujet de ses protocoles de test à l'Open d'Australie, mais n'a pas reçu de réponse.

Garbiñe Muguruza, troisième tête de série du tableau féminin, a déclaré après sa défaite au deuxième tour contre Alize Cornet qu'elle avait effectué des tests tous les deux jours, seule dans sa chambre d'hôtel, tandis que Zverev a également déclaré qu'il avait pris des précautions supplémentaires.

"Il y a beaucoup de cas à Melbourne, il y a beaucoup de cas en Australie tout autour, donc je ne fais pas grand-chose à l'extérieur. Je ne suis pas encore allé au restaurant, je ne suis pas sorti, je ne suis pas allé ailleurs que dans ma chambre d'hôtel et au tribunal", a-t-il déclaré.

"Je me fais une sorte de bulle, tout simplement parce que je ne veux pas prendre de risques et que je veux me donner les meilleures chances possibles de réussir ici. Si je deviens Covid, il est évident que cela ne se produira pas".

La semaine dernière, le joueur australien Bernard Tomic a exprimé son désarroi face aux protocoles de test à l'approche de l'Open d'Australie, déclarant : "Je ne peux pas croire que personne ne se fasse tester : "Je ne peux pas croire que personne ne soit testé. Ils autorisent les joueurs à entrer sur le terrain avec des tests rapides dans leur chambre... pas de test PCR officiel".

Selon Brett Sutton, directeur général de la santé de l'État de Victoria, l'État a enregistré 21 966 nouveaux cas de Covid-19 mercredi, soit un total de 246 894 cas actifs.

L'Open d'Australie se terminera le 31 janvier.

