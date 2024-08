- Alexander devient père une fois de plus.

"DSDS" star Alexander Klaws, 40 ans, est maintenant "un père comblé à trois reprises" : Le chanteur et son épouse Nadja Scheiwiller, 39 ans, ont agrandi leur famille. Ils ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram le soir du 25 août. Ils ont également révélé des détails sur le bébé : "Nous sommes étonnamment épris et infiniment reconnaissants que notre petit Lion soit devenu un membre sain et sauf de notre 'famille sauvage des Klaws'", a déclaré le post.

Klaws a partagé une photo de lui allongé par terre avec ses deux enfants aînés assis sur son dos, et Nadja montrant le nourrisson. Klaws tient une banderole sur laquelle est inscrit "Match terminé".

Alexander Klaws n'a pas eu besoin de se déguiser en "Winnetou" en salle d'accouchement

"Je ne peux même pas commencer à décrire le tourbillon d'émotions que j'ai ressenti ces derniers jours et semaines", a ajouté le chanteur et interprète. "Mais je peux dire ceci : Non, je n'étais pas déguisé en Winnetou dans la salle d'accouchement, car oui, j'étais présent pour l'accouchement, car Lion avait continué ses conversations avec le premier duo père-fils dans le ventre et est arrivé un jour de congé."

Il a poursuivi : "Il est impossible de se sentir plus fier, plus reconnaissant et pourtant plus humble face à la force brute de l'accouchement, envers Nadja et toutes les femmes du monde ! Nous profitons simplement du temps pour faire connaissance... Bienvenue, petit Lion !"

Alexander Klaws a annoncé via Instagram le lundi de Pâques (1er avril) qu'il allait devenir père à nouveau. Il s'est marié avec Nadja Scheiwiller en 2019 et l'a rencontrée en 2010 pendant les répétitions du musical "Tarzan". Ils ont déjà deux fils, Lenny et Flynn. Klaws s'est fait connaître en remportant la première saison de "Germany's Got Talent" de RTL en 2003.

