Rock 'n' roll performer et acteur de scène Alexander Kane (40 ans) a accueilli son troisième enfant dans le monde. Il a annoncé avec enthousiasme sur Instagram : "Nous sommes fous de joie et infiniment reconnaissants que notre petit Leo soit en pleine forme, complétant notre 'famille Kane sauvage' !"

Actuellement, Kane reprend son rôle de Winnetou dans les représentations de Karl-May à Bad Segeberg. Malgré son emploi du temps chargé, il était présent à la naissance. Il a clarifié : "Non, je n'ai pas mis Leo au monde en uniforme de Winnetou. Enfin, si, j'étais présent à l'accouchement, parce que Leo et moi avons partagé nos premières conversations père-fils dans le ventre de sa mère, et il a décidé de faire sa grande entrée un jour de congé."

Il a publié une photo où Nadja est visible en train de bercer le nouveau-né en fond, tandis que les deux autres enfants regardent leur mère. Kane épuisé est allongé devant, tenant une pancarte sur laquelle on peut lire "Game Over". Suite à son expérience en salle d'accouchement, il a développé un profond respect pour Nadja et toutes les femmes dans le monde, reconnaissant la force brute de l'accouchement.

